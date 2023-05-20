«К нему должна приехать дочь, как ей рассказать?». В Краснодаре пять дней назад пропал 34-летний мужчина

Станислав Вылегжанин. Фото: личный архив семьи

В Краснодаре загадочно пропал 34-летний мужчина, уехав из дома на такси. Об его исчезновении сообщил брат Евгений.

Станислав Вылегжанин 15 мая ушел из дома в хуторе Копанской. Родственникам он сказал, что едет прогуляться, вызвал машину, но так и не вернулся.

- Его телефон включается на время, а когда идут гудки, то звонок сбрасывается. Связи с ним нет пять дней, - рассказал «КП»-Кубань» брат пропавшего. - Он вызывал такси не через приложение, а то номеру телефона. Мы звонили в один из агрегаторов, но там нет данных о его передвижении.

По его словам, Станислав всегда предупреждал, если оставался в гостях. Он никогда не прогуливал работу, а сейчас не приходит в автосервис, где работал.

- К нему на днях должна прилететь 10-летняя дочь из Казахстана, где мы раньше жили. Как теперь быть с ребенком, ума не приложим, - говорит Евгений.

Родственники написали заявление о пропаже Станислава, к поискам присоединились волонтеры.

Приметы пропавшего мужчины: рост 160 см, плотного телосложения, темно-рыжие волосы, карие глаза.

Был одет: малиновая футболка, синие джинсы и белые кеды.

Всем, кто владеет информацией о пропавшем мужчине, просьба сообщить о телефонам: 8 989 812 11 16 (Кристина) или на горячую линию отряда «Лиза Алерт»: 8 800 700 5452 (звонок бесплатный).