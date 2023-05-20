«Хочется стать фермером!»: Дима Билан решил поменять профессию после поездки в Краснодарский край

Дима Билан приехал выступает в Краснодарском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дима Билан гастролирует по всей России в честь 25-летия нахождения на сцене. Но больше всего артист запомнил Краснодарский край. Кубань напомнила ему родной дом - Карачаево-Черкесию. 19 мая певец вышел на сцену в Краснодаре. Поклонники буквально визжали от его появления.

- Два часа живой музыки! Билан прямо в сердечко! Так выкладывается на сцене! Многие его песни связаны с моей жизнью, - делились своими впечатлениями фанаты.

Но “прямо в сердечко” Билану попали поля Краснодарского края. На следующий день после концерта певец вместе со своей командой выехал из кубанской столицы в Анапу. Во время поездки Дима не выдержал и остановился в полях. Со своими эмоциями арист сразу же поделился в соцсетях.

Поля, камыши, деревья, голубое небо и по центру Билан в майке-алкоголичке и спортивных штанах. По лицу артиста было видно, что он счастлив. Под музыку певец прошелся по тропинке с улыбкой, а потом начал восхищаться природой Кубани.

- Как хорошо! Просторы! Родные просторы, родной ландшафт! Камыши, поля и бескрайний горизонт. Это моя природа. Просто посмотрите! Очень похоже на Кабарду, - восхищался Дима Билан.

Природа вдохновила певца даже на смену профессии. Он решил стать земледельцем.

- Ура! Какая красота, - улыбается Билан, наслаждаясь лучами солнца. - Хочется быть фермером! Очень хочется.

Но сейчас певец стоит на сцене в Анапе и радует своих фанатов.