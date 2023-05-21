Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 мая 2023 6:48

В Анапе стартовал курортный сезон: обстановка на пляжах в конце мая

Публикуем фоторепортаж из Анапы в начале курортного сезона
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Старт курортного сезона в Анапе

Старт курортного сезона в Анапе

Фото: Виталий ТИМКИВ

На Черноморском побережье воздух прогрелся выше 20 градусов. С приходом тепла пляжи заполонили туристы. Обстановку в Анапе в конце мая снял фотокорреспондент «КП» - Кубань».

Старт курортного сезона в Анапе

Старт курортного сезона в Анапе

Фото: Виталий ТИМКИВ

На улицах курорта гуляют толпы людей. У моря отдыхающие загорают в купальниках. Самые отважные уже ныряют в еще непрогретую воду.

Старт курортного сезона в Анапе

Старт курортного сезона в Анапе

Фото: Виталий ТИМКИВ

К слову, по данным краевого гидрометцетра, температура воды в Анапе прогрелась до 15 градусов. В Ейске и Сочи теплее всего, там море 18 градусов.

Старт курортного сезона в Анапе

Старт курортного сезона в Анапе

Фото: Виталий ТИМКИВ

По прогнозам, в Анапе ожидаются температурные качели. К следующим выходным воздух на курорте прогреется до 28 градусов тепла.

Старт курортного сезона в Анапе

Старт курортного сезона в Анапе

Фото: Виталий ТИМКИВ

Накануне в Анапе Дима Билан устроил в прямом смысле зажигательное выступление. Во время его концерта на сцене загорелась колонка. Огонь быстро потушили, никто не пострадал.

Старт курортного сезона в Анапе

Старт курортного сезона в Анапе

Фото: Виталий ТИМКИВ

Старт курортного сезона в Анапе

Старт курортного сезона в Анапе

Фото: Виталий ТИМКИВ

Старт курортного сезона в Анапе

Старт курортного сезона в Анапе

Фото: Виталий ТИМКИВ

Старт курортного сезона в Анапе

Старт курортного сезона в Анапе

Фото: Виталий ТИМКИВ

Старт курортного сезона в Анапе

Старт курортного сезона в Анапе

Фото: Виталий ТИМКИВ

Старт курортного сезона в Анапе

Старт курортного сезона в Анапе

Фото: Виталий ТИМКИВ

Старт курортного сезона в Анапе

Старт курортного сезона в Анапе

Фото: Виталий ТИМКИВ

Старт курортного сезона в Анапе

Старт курортного сезона в Анапе

Фото: Виталий ТИМКИВ

Старт курортного сезона в Анапе

Старт курортного сезона в Анапе

Фото: Виталий ТИМКИВ

Общество: ВОПРОС ДНЯ