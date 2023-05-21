В Анапе стартовал курортный сезон: обстановка на пляжах в конце мая

Старт курортного сезона в Анапе
Фото: Виталий ТИМКИВ
На Черноморском побережье воздух прогрелся выше 20 градусов. С приходом тепла пляжи заполонили туристы. Обстановку в Анапе в конце мая снял фотокорреспондент «КП» - Кубань».
Старт курортного сезона в Анапе
Фото: Виталий ТИМКИВ
На улицах курорта гуляют толпы людей. У моря отдыхающие загорают в купальниках. Самые отважные уже ныряют в еще непрогретую воду.
Старт курортного сезона в Анапе
Фото: Виталий ТИМКИВ
К слову, по данным краевого гидрометцетра, температура воды в Анапе прогрелась до 15 градусов. В Ейске и Сочи теплее всего, там море 18 градусов.
Старт курортного сезона в Анапе
Фото: Виталий ТИМКИВ
По прогнозам, в Анапе ожидаются температурные качели. К следующим выходным воздух на курорте прогреется до 28 градусов тепла.
Старт курортного сезона в Анапе
Фото: Виталий ТИМКИВ
Накануне в Анапе Дима Билан устроил в прямом смысле зажигательное выступление. Во время его концерта на сцене загорелась колонка. Огонь быстро потушили, никто не пострадал.
Старт курортного сезона в Анапе
Фото: Виталий ТИМКИВ
Старт курортного сезона в Анапе
Фото: Виталий ТИМКИВ
Старт курортного сезона в Анапе
Фото: Виталий ТИМКИВ
Старт курортного сезона в Анапе
Фото: Виталий ТИМКИВ
Старт курортного сезона в Анапе
Фото: Виталий ТИМКИВ
Старт курортного сезона в Анапе
Фото: Виталий ТИМКИВ
Старт курортного сезона в Анапе
Фото: Виталий ТИМКИВ
Старт курортного сезона в Анапе
Фото: Виталий ТИМКИВ
Старт курортного сезона в Анапе
Фото: Виталий ТИМКИВ