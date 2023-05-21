«Дали старт и она побежала»: Пожилая болельщица бросилась под колеса байка на соревнованиях по мотокроссу на Кубани

Болельщица устроила переполох во время соревнований. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края. 6

В Крымском районе Краснодарского края проходит чемпионат ЮФО по мотокроссу. Зрелищные соревнования продлятся два дня. Торжественное открытие состоялось в субботу. В первый день гонок трасса ревела и гудела. Байкеры словно птицы взмывали на своих мотоциклах. Адреналин зашкаливал так, что не выдерживали нервы и у болельщиков.

Мотоциклетный спорт травмоопасен не только для участников, но и для зрителей. Трибуны болельщиков находятся в отдалении от колец и препятствий треков. Тут и видно лучше, и безопасно.

Поэтому, когда на трассе внезапно появился посторонний человек – замерли все. Зритель рванул наперерез и попал под колеса спортсмена.

К месту аварии рванули организаторы турнира и врачи. Выяснилось, что неординарный поступок совершили бабушка одного из спортсменов. Пожилая женщина не справилась с волнением и потеряла над собой контроль.

- В результате пострадала и она, и проезжающий мимо мотоциклист. Женщина получила перелом ноги. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Зачем нужно было выбегать на трассу – она так и не смогла объяснить, - рассказал глава администрации Крымского района Сергей Лесь.

Момент столкновения бабушки-фанатки и мотоциклиста сняли другие зрители. Видно, что гонщик в этот момент преодолевал очередное препятствие, вовремя не заметил помеху и поэтому не смог уйти от столкновения.

- Запрещено же выходить за ограждения и пересекать трассу. Как она вообще там оказалась? - недоумевали остальные зрители.

Организаторы почему-то не приостановили соревнования. Пока врачи оказывали помощь пострадавшим, мимо на больших скоростях летали байкеры и рисковали, как и своими жизнями, так и жизнями людей, оказавшихся на трассе.

Сейчас правоохранительные органы выясняют подробности этого переполоха, как во время соревнований выполнялись требования безопасности и почему на трассу допустили постороннего человека.