Дорога к морю стала короче. На трассе к Крымскому мосту запустили движение по новому путепроводу

Дорожники сдали путепровод на обходе Тимашевска. Фото: t.me/karpenkoNovoross

Дорожники Кубани сдали очередной объект на Дальнем подходе к Крымскому мосту. Было запущено движение по новому путепроводу, который возводят в рамках масштабного и важного проекта – обхода Тимашевска.

Местные дороги – одни из самых проблемных по направлению к Черному морю. Провести пару часов в пробках в Тимашевском районе пришлось, наверное, всем автопутешественникам. В 2023 году дорога станет комфортней и быстрее.

- На минувшей неделе было запущено движение по направлению «Тимашевск — Полтавская» через вновь построенный путепровод. Это часть основного хода дороги. Открытие движения на этом участке трассы позволит туристам, которые едут к Черноморскому побережью, выбрать маршрут в объезд Тимашевска, - рассказал президент Союза дорожников Кубани Александр Карпенко.

Северный обход Тимашевска – в числе самых сложных объектов на Кубани. Строительство 15-километрового участка началось в октябре 2020 года. Новая четырехполосная автомобильная дорога включает в себя восемь съездов, путепровод и мост через реку Кирпили.

- Рабочие уже завершили укладку верхнего слоя основания на мосту, который соединяет два противоположных берега. Объект также скоро будет завершен, - дополнил Александр Карпенко.

Дорога позволит перенаправить транспортный поток, направляющийся к Черноморскому побережью, в объезд Тимашевска, разгрузить ж/д переезды и решить проблему с заторами на автодорогах.

- Сдать масштабный проект планируем к концу 2025 года. Это долгожданная дорога для жителей города и гостей края. Она позволит разгрузить Тимашевск, ж/д переезды и решит многолетнюю проблему с пробками, – рассказал об объекте Вениамин Кондратьев.

Стоимость объекта – более 4 млрд рублей. Финансирование идет из краевого бюджета.