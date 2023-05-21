Митрополит Григорий наградил победителей Свято-Георгиевского спортивного фестиваля в Тихорецке

Фото: mitropoliakuban.ru

19 мая состоялся Свято-Георгиевский спортивный фестиваль по традиционным русским народным видам спорта на Кубок митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория. Фестиваль проводится второй год, но нынешний состоялся в новом формате и прошел в городе Тихорецке в рамках празднования 10-летия Кубанской митрополии.

- За Кубок митрополита боролись команды из всех 44 районов края – более 400 участников. На стадионе «Труд» города Тихорецка почетных гостей встречали хлебом-солью и казачьими песнями. Как и всякое доброе дело, спортивный фестиваль начался с молебна, - сообщили в Епархии.

Фото: mitropoliakuban.ru

В Тихорецке прошли различные соревнования на перетягивание каната, был и бег с коромыслом, городки, также жители играли в русскую лапту, стреляли из лука, метали валенки. Рядом со спортивными площадками работала полевая кухня – каждый мог отведать вкусной гречневой каши.

Фото: mitropoliakuban.ru

Все победители и призеры в двух возрастных группах с 14 до 17 лет и с 18 до 35 лет получили из рук владыки медали и Кубки.

Фото: mitropoliakuban.ru

Лучшей в младшей категории стала команда «Молодежка» из Мостовского района, второе место заняла команда «Богатыри» из Динского района, третье – команда «Белоречье» из Белореченского района.

Фото: mitropoliakuban.ru

Среди старших Кубок митрополита за первое место получила команда «Бравые казаки» из Тихорецкого района. На втором месте команда города Армавира, на третьем – команда «Миротворец» 2-го Краснодарского городского благочиния (храм Рождества Христова города Краснодара).