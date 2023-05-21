Разрабатывал целый год. Девятиклассник из Краснодарского края создал аналог голосового помощника «Алиса»

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Школьники участвуют в различных конкурсах и зачастую именно в них раскрывают свои таланты. Так, ученик 9 класса Ариан Семенов из Туапсе получил гран-при в научно-практической конференции «Традиции и новаторство в современном образовании». Школьник сначала хотел доказать связь математики и музыки, так как окончил с отличием школу искусств и разбирается в этом направлении. Но в процессе работы над проектом заинтересовался другой темой – создал голосовой помощник.

- Туапсинский девятиклассник создал «Еву» подобную яндексовской «Алисе». Голосовой помощник, которого представил ученик имназии № 1, уже может делать математические вычисления, подсказать, какой будет погода, - сообщили «Туапсинские вести».

Ариан Семенов создал голосового помощника фактически с нуля. Шаблонов для этого продукта не существует. Наставники сообщили, что над проектом школьник трудился долго, разрабатывал целый год. И в итоге «Ева» получила заслуженную награду.

Школьник отмечает, что пока голосовой помощник достаточно прост. «Ева» может произвести вычисления, предсказать погоду и работает на персональном компьютере. Но на этом Ариан останавливаться не собирается, помощника он планирует со временем усовершенствовать. Кроме этого, у девятиклассника есть и другие идеи, которые он планирует воплотить в жизнь, но пока подробности о новых планах и разработках не разглашает.