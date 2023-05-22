Есть рекорд. Стало известно количество выпускников школ в Краснодарском крае в 2023 году

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23 мая в кубанских школах пройдут последние звонки. Они прозвучат для 93 тысяч выпускников. Это рекордная цифра для региона.

Напомним, год назад Краснодарский край обновил предыдущее достижение. Тогда последний звонок прозвучал для 88 тысяч ребят.

По данным «КП» – Кубань», линейки пройдут более чем для 70 тысяч 9-классников и 23 тысяч 11-классников. Отметим, что по сравнению с предыдущим годом в Краснодарском крае увеличилось количество ребят, которые получат основное общее образование. Если в 2022-м 9-й класс закончили 65 тысяч человек, то в 2023-м – уже 70.

- Линейки пройдут в обычном формате, – рассказали «КП» – Кубань» в региональном минобразования.

Отмечается, что заведения не получали рекомендаций и ограничений. Каждое учреждение самостоятельно определяет форму и количество участников последнего звонка. Зачастую это зависит от общего числа учащихся.

Также добавим, что экзамены (ОГЭ) для выпускников 9 классов начнутся уже 24 мая. Они продлятся больше месяца – до 1 июля. А еще через два дня – 26 мая – сядут за парты 11-классники. Их экзаменационная кампания завершится 20 июня.