«В лифт с чужаками заходить нельзя!». Следователи на Кубани рассказали, как научить детей не стать жертвой преступления

Детей можно защитить

На Кубани, как и по всей стране, заканчивается учебный год. Перед летними каникулами учителя в школах прорабатывают с детьми правила техники безопасности. А следователи краевого следственного управления разработали правила четырех "НЕ", которые должны научить их не доверять незнакомцам.

- С раннего детства ребенок должен знать, что люди бывают разные, и общаться надо только с теми, кого знаешь. Соблюдая правила безопасности, ваш ребенок сможет принять самое правильное решение в сложной ситуации и избежать встречи с преступником, - озвучили рекомендации в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Правоохранители просят родителей научить четырем несложным вещам:

Не разговаривать с незнакомцами и не впускать их в дом;

Не заходить с ними в лифт или подъезд;

Не садиться в машину к незнакомцам;

Не задерживаться на улице после школы, особенно с наступлением темноты.

- Очень важно объяснить ребенку, что НЕЗНАКОМЕЦ – это любой человек, которого не знает сам ребенок. Незнакомец может назвать ребенка по имени, сказать, что пришел по просьбе его мамы, может позвать посмотреть мультфильмы или предложить конфету. Но если человек ребенку незнаком, то он должен на все предложения отвечать отказом и в случае опасности кричать: «Я его не знаю!», - рекомендуют следователи.

Родителей просят внушить ребенку, что никогда и ни при каких обстоятельствах они не пришлют за ним в школу, домой или во двор незнакомого человека. Если такой человек подойдет, кем бы он ни назвался, надо немедленно бежать в людное место, звонить родителям или обратиться к сотруднику правоохранительных органов.

Если ребенок чувствует, что угроза исходит от родителя (преступления против детей со стороны близких тоже не редкость), он должен знать, что может попросить помощи в школе или в полиции.