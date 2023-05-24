Юрий Бурлачко: ТОСы Кубани являются реальной движущей силой

Юрий Бурлачко отметил, что для решения сложных задач необходимо объединять усилия Фото: Законодательное собрание Краснодарского края

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко открыл серию зональных совещаний, посвященных работе органов территориального общественного самоуправления в 2022 году.

ВАЖНАЯ РАБОТА

На Кубани состоялось шесть заседаний по подведению итогов работы органов территориального общественного самоуправления (ТОС), охватывающих все районы края. Первое из них прошло в Темрюкском районе.

Одним из основных его событий стало награждение активистов, чья общественная работа в прошлом году оказалась максимально эффективной. Кроме того, в рамках заседания состоялся семинар «Современный этап развития территориального общественного самоуправления в Краснодарском крае».

Руководителям и представителям ТОС рассказали о вопросах реализации указов президента России, важнейших региональных и национальных проектах, развитии общественного движения, а также поддержке местных инициатив.

Юрий Бурлачко напомнил, что в этом году 20 лет исполняется 131-му Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Он стал основополагающим в развитии системы местного самоуправления.

- ТОСы Кубани являются реальной движущей силой, и мы постоянно изучаем ситуацию на предмет оказания помощи вам в вашей непростой, но столь востребованной деятельности. Пример тому - сегодняшний семинар. Уверен, полученная информация вам пригодится в дальнейшем. На февральской сессии нами был существенно увеличен размер призового фонда конкурса, победителей которого мы чествуем сегодня. Он вырос с 46 до 75 миллионов на текущий год. А со следующего, 2024 года размер выделяемых дотаций вырастет до 100 миллионов рублей, - сказал Юрий Бурлачко.

Председатель ЗСК также добавил, что в этом году на 200 млн рублей увеличивается финансирование инициативного бюджетирования, показавшего свою эффективность. Таким образом, на эти цели планируется направить 500 млн рублей. В следующем году уже порядка 1 млрд рублей.

АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ

Юрий Бурлачко также выразил свою благодарность активистам ТОС, которые участвуют в важной работе по обеспечению поддержки участников специальной военной операции, членов их семей, а также переселенцев с территории, где ведутся боевые действия.

- Мы и далее будем держать на постоянном контроле вопросы развития территориального общественного самоуправления. Многое уже сделано для благоустройства края и обеспечения его дальнейшего устойчивого развития. Но не меньше еще предстоит сделать. Наши планы амбициозны, но реалистичны. И если мы будем объединять усилия, то непременно сообща сможем решать самые сложные задач, - резюмировал Юрий Бурлачко.

В завершение торжественной части Юрий Бурлачко и вице-губернатор Краснодарского края Александр Топалов вручили руководителям ТОС, а также активистам, показавшим отличные результаты работы в прошлом году, дипломы и памятные знаки ЗСК, а также благодарности главы Кубани.

Главный приз - субсидии из бюджета края на благоустройство территории в границах ТОСа. Победители получили более чем по 850, 500 и 340 тысяч рублей соответственно.

НАГЛЯДНО

6423 органа ТОС создано в Краснодарском крае.

500 млн рублей выделили на финансирование инициативного бюджетирования в 2023 году.

Почти 1 млрд рублей направят на инициативное бюджетирование в 2024 году.