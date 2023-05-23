Нам – пять лет, вам – пять тысяч рублей!

Радио «КП» - Краснодар» принимает поздравления с первым юбилеем.

Пять лет нам, пять тысяч рублей – вам! Если хочешь выиграть ценный денежный приз, включайся в поздравительную акцию! Условий немного, реализация проста.

24 мая спеши поздравить любимую городскую радиостанцию, расскажи, как давно и почему ты слушаешь радио «КП» - Краснодар» (91.0 ФМ). Творческий подход приветствуется, искренность и чистота помыслов тоже. Подпишись на наш Telergam-канал и не пропусти пост с 5-летием радио, пиши поздравление в комментарии! Сообщения можно также отправлять в наш студийный Whatsapp: 8 (961) 590-70-90.

А теперь главное: автор самого интересного поздравления получит «пятерку»! тысяч рублей. Победителя выберет редакция, имя мы объявим на следующий день после проведения акции: 25 мая в 13-часовом выпуске программы «Темы дня». Лучшие поздравления также прозвучат в эфире. Не забывай указывать контактный телефон и подпись в конце поздравительных посланий!

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ