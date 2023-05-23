Кубань zа наших: волонтеры из Краснодара отвезли пикап на передовую

Слушайте программу "Кубань zа наших" на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».
На радио “Комсомольская правда” - Краснодар” новый выпуск программы “Кубань за наших”. Делимся с вами тем, что происходит у наших бойцов за ленточкой. Говорим и о том, какую поддержку получают наши мобилизованные и добровольцы, находясь на передовой. И вот главные темы этого эфира:
- Школьник из Кореновска получил от военных медиков ДНР подарок за сбор гуманитарки;
- Волонтеры из Краснодара отвезли пикап на передовую;
- Военные записали ответ школьникам, которые отправляли письма в зону СВО.
Слушайте программу "Кубань zа наших" во вторник и в пятницу на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».