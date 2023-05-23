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Общество23 мая 2023 7:45

Кубань zа наших: волонтеры из Краснодара отвезли пикап на передовую

Обсуждаем самые последние новости, касающиеся СВО
Евгения СОРОКА
Слушайте программу "Кубань zа наших" на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».

Слушайте программу "Кубань zа наших" на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».

На радио “Комсомольская правда” - Краснодар” новый выпуск программы “Кубань за наших”. Делимся с вами тем, что происходит у наших бойцов за ленточкой. Говорим и о том, какую поддержку получают наши мобилизованные и добровольцы, находясь на передовой. И вот главные темы этого эфира:

- Школьник из Кореновска получил от военных медиков ДНР подарок за сбор гуманитарки;

- Волонтеры из Краснодара отвезли пикап на передовую;

- Военные записали ответ школьникам, которые отправляли письма в зону СВО.

Слушайте программу "Кубань zа наших" во вторник и в пятницу на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ