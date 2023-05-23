Волонтеры из Краснодарского отвезли пикап и целый грузовик с гуманитаркой в зону СВО

Волонтеры "Добро и дело" оперативно закрыли сбор и приобрели так необходимую на передовой машину.

Военных, которые сейчас находятся в зоне СВО, поддерживают тысячи людей, в том числе и земляки. Волонтеры собирают гуманитарную помощь для ребят и даже сами отвозят ее на линию соприкосновения. На днях экипаж фонда “Добро и дело” под руководством Дмитрия Феськова отправился к “барсам” с пикапом.

Стоит сказать, что это далеко не первый автомобиль, который отправляется на передовую. Но конкретно эта машина особенная. Приобрести ее помогли благотворители, которые не захотели афишировать себя. Они перечислили большую часть суммы, тем самым оперативно закрыли сбор.

- Огромную работу провел Дима по поиску, подбору авто и обслуживанию на своем СТО, - рассказала руководитель фонда Анна Артемьева. - Мы уверены - если машиной занимался Дима, она точно прослужит ребятам долго.

Волонтеры поблагодарили всех причастных к сбору помощи.

Напомним, что прямо сейчас идет сбор средств на еще один автомобиль. К волонтерам обратились военнослужащие медицинской группы мотострелкового батальона с просьбой о приобретении пикапа. Бойцы находятся на сложном участке, на Херсонском направлении. У ребят недавно накрыли одну из точек резерва, где находились машины мобильной группы. Пикап очень нужен для оперативной эвакуации раненых.

Кстати, ранее добровольцы из Горячего Ключа доставили военным из 3-й мотострелковой дивизии очередной гуманитарный груз. Посылок было так много, что грузовик был заполнен доверху. И это лишь очередная гумпомощь, отправленная за ленточку.

- Спасибо за помощь и поддержку, победа будет за нами! - поблагодарили военные волонтеров.

Совсем скоро начнется сбор новой партии гуманитарного груза.