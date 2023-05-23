Ипотека или аренда: как грамотно решить жилищный вопрос

Квартирный вопрос по-прежнему остается одним из самых острых Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Квартирный вопрос по-прежнему остается одним из самых острых. Особенно актуален он для молодых семей, которые не хотят или не могут жить с родителями. В такой ситуации неизменно встает вопрос, как решить проблему, если денег на покупку недвижимости нет. Варианта два – снимать квартиру или же брать ипотеку. Давайте разберемся в нюансах каждого из них.

Платить за свое или чужое?

И при аренде недвижимости, и при ипотеке ежемесячного платежа не избежать. При съеме он зачастую будет ниже, но в этом случае важно помнить, что 100% суммы идет в карман чужому человеку. Это лишь временное решение вашего жилищного вопроса без перспективы получения в собственность заветных метров. При этом квартиросъемщик попадает в зависимость от арендодателя – тот может поднять ежемесячный платеж, попросить съехать или поставить другие условия, которые вас не устроят.

Внося ежемесячный платеж по ипотеке, вы понимаете, что платите за свою квартиру. Пусть через 10-15-20 лет, но долг будет погашен и квартира полностью перейдет в вашу собственность. Согласитесь, отдавать деньги за свое, пусть и с переплатой, гораздо разумнее и приятнее, чем за чужое.

Многих от оформления ипотеки останавливает размер переплаты за счет процентов банку. Сумма, действительно, набегает внушительная, но тут опять возвращаемся к вопросу свое-чужое.

Квартирный вопрос по-прежнему остается одним из самых острых Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Посчитайте, сколько вы заплатите, например, за съем жилья в течение 10 лет. Допустим, все эти годы вы будете вносить за аренду по 15 тысяч рублей в месяц, за 10 лет получится 1 800 000 рублей. Все они «осядут» в кошельке чужого человека, а могли помочь вам в покупке жилья. Добавьте сюда повышение стоимости аренды, необходимость увеличения квадратуры арендуемой квартиры из-за рождения детей и т.п.

Важен и психологический комфорт. Проживая на съемном жилье, вы полностью зависите от его собственника – не можете сделать ремонт на свой вкус, поменять мебель, завести питомца, даже перестановка мебели не всегда возможна. Купив же свою квартиру или дом, пусть и в ипотеку, вы в этих вопросах не ограничены.

Поэтому тщательно все проанализируйте, принимая решение о съеме или ипотеке.

На что обращать внимание при выборе ипотеки

Для оценки своих возможностей, расчета ежемесячного платежа и переплаты по процентам стоит воспользоваться ипотечным калькулятором, который есть на сайтах банков. Здесь вы сможете учесть все важные нюансы и получить предварительный расчет ежемесячного платежа. Обозначьте стоимость выбранной вами недвижимости, имеющийся у вас первоначальный платеж, срок кредитования. Также на размер ежемесячного платежа будут влиять: вид объекта – новостройка или вторичка, ипотечная программа, являетесь ли вы зарплатным клиентом банка и будете ли оформлять добровольное страхование, а также другие моменты.

Как работает ипотечный калькулятор на практике, можно проверить на примере Банка РНКБ. Заходим в ипотечный калькулятор и заполняем поля.

Чтобы подобрать наиболее выгодную для вас программу, внимательно изучите предложенные варианты. Особое внимание уделите программам с господдержкой для отдельных категорий граждан. Например, сельская ипотека подойдет тем, кто хочет купить или построить дом в сельской местности. Родителям несовершеннолетних детей стоит обратить внимание на семейную ипотеку. Есть выгодные условия и для IT-специалистов.

Внимательно читайте все требования и условия по ипотечным программам на сайтах банков, делайте предварительные расчеты и уточняйте интересующие вас вопросы – сделать это можно через обратную связь на сайте банка или по официальному номеру его «горячей линии».

Квартирный вопрос по-прежнему остается одним из самых острых Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как быть с первоначальным взносом

Это, пожалуй, одна из основных проблем, оттягивающих оформление ипотеки. Проживая на съемном жилье, семьи не располагают дополнительными деньгами, которые можно откладывать на первоначальный взнос. Получается замкнутый круг, когда есть желание взять ипотеку, но нет возможности.

Чтобы решить проблему, можно проконсультироваться в банке по поводу потребительского кредита на первоначальный взнос. Уточните, повлияет ли он на рассмотрение заявки по ипотеке, узнайте, кому из супругов выгоднее взять кредит. Не забудьте при этом рассчитать общий ежемесячный платеж по ипотеке и кредиту и здраво оценить свои финансовые возможности.

Второй вариант – начать копить на первоначальный взнос. В этой ситуации некоторые семьи решают все-таки отказаться от съема и на некоторое время переехать к родителям. Если такой вариант для вас приемлем, обсудите его на семейном совете. Если решение находит общее одобрение, заведите себе за обязательное правило откладывать ежемесячно сумму, которую вы тратили на аренду, не тратя ни рубля. В противном случае велик риск, что процесс накопления растянется на очень длительный срок, а то и вовсе деньги будут разлетаться, а не копиться.

Чтобы избежать соблазна залезть в собственный неприкосновенный запас, лучше открыть в банке накопительный счет и ежемесячно переводить на него деньги. Такой подход дисциплинирует, а также позволяет получать дополнительные проценты от банка.

Для максимальной выгоды изучите предложения банков по накопительным счетам. Например, на сайте РНКБ Банк (ПАО) есть специальный раздел «Вклады и счета», где можно изучить все программы банка, а также рассчитать свою выгоду в каждом случае.

Какой бы вариант решения квартирного вопроса вы ни выбрали, помните – под лежачий камень вода не течет. Если не планировать покупку своего жилья и не предпринимать для этого никаких усилий, личные квадратные метры, увы, не появятся.

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