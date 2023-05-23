Осторожно хрупкое: везем товары до маркетплейсов в целости и сохранности

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Байкал-сервис ТК»

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и Сбербанка, доля Кубани в общероссийском объеме электронных покупок на локальном рынке в прошлом году составила 4,71%. Регион по этому показателю уступает лишь Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.

Также по итогам 2022 года Кубань входит в первую пятерку рейтинга потребительского поведения российских регионов в пространстве e-commerce, размещенного на сайте PIM Solutions. При составлении этого рейтинга учитывались средний чек, уровень выкупа, доля предоплаченных заказов и время заборов заказов. В результате региону в 2022 удалось занять 5 строчку, сделав существенный рывок по сравнению с 2021 годом (+31 позиция – с 36 места на 5-ое).

В онлайн за цифровой и бытовой техникой, мебелью и одеждой

Кубань – аграрный край, и, казалось бы, товары для огорода и сада должны быть если не самыми популярными, то в тройке лидеров в онлайн-заказах в весенне-летний период. Но нет. Как показывает анализ АКИТ оборота интернет-торговли за 2022 год по категориям товаров, больше всего денег жители Краснодарского края на интернет-площадках тратят на цифровую и бытовую технику. Эта категория стабильно находится на первом месте по оборотам онлайн-торговли – и по итогам всего года, и весной- летом.

На второй-третьей строчке рейтинга по обороту интернет-продаж у кубанцев – мебель и товары для дома, а также одежда и обувь. Эти категории периодически меняются местами, но стабильно находятся в тройке лидеров.

Кстати, Кубань не только активно покупает мебель, но и реализует ее через маркетплейсы. Как сообщает пресс-служба краевой администрации, в основном через маркетплейсы предприятия мебельной промышленности региона реализуют готовые столовые группы, мягкую и корпусную мебель.

– Краевые предприятия заинтересованы в выходе на маркетплейсы. По опыту сотрудничества с электронными площадками в прошлые годы отмечу, что представители кубанского легпрома, лесопромышленного комплекса края успешно сотрудничают с маркетплейсами России. Такие площадки – один из эффективных инструментов реализации и продвижения промышленной продукции кубанского производства, – цитирует первого заместителя министра промышленной политики региона Владимира Мостового пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Байкал-сервис ТК»

С пометкой «Хрупкое»: транспортная логистика до маркетплейсов

Хрупкие товары, которыми, например, являются техника – цифровая и бытовая, или предметы интерьера – люстры, вазы, светильники и т.п. требуют бережной доставки. Товар должен приходить в распределительные центры маркетплейсов и конечному потребителю не только в установленный срок, но и в целости и сохранности. Для этого товар в коробке обязательно должен быть закреплён неподвижно, без отсутствия свободного пространства. Пометка "хрупкое" – обязательна, иначе необходимые условия для перевозки не будут учтены.

Для каждой категории товаров для маркетплейсов существуют определенные требования, а помимо общих правил каждая площадка предъявляет свои. Вайлдберриз, например, одна из самых взыскательных площадок даже для бывалых профессионалов.

По данным одного из ведущих отечественных перевозчиков на рынке сборных грузов, компании «Байкал Сервис», самыми распространёнными при отказе приема товара маркетплейсами являются ошибки при внесении данных в личный кабинет онлайн-площадки – почти 50%, около 30% – при маркировке товара, а 15% ошибок связаны именно с неправильной укладкой товара.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Байкал-сервис ТК»

Чтобы не допустить ошибок, лучше довериться в этом вопросе профессионалам.

«Большие объемы поступающих товаров требуют от маркетплейсов максимальных скоростей и автоматизации. Даже, если с самим товаром все хорошо, небольшого замятия может быть достаточно, чтобы вернуть груз обратно, – отмечает территориальный директор ООО «Байкал-Сервис ТК» Александр Шавочкин. — Сотрудники транспортной компании перед приемом вашего груза всегда визуально проверят упаковку на её соответствие требованиям маркетплейса, заранее предупредят о возможных рисках, а при необходимости помогут оперативно исправить ошибки».

Что нужно знать о логистике, выходя на рынок маркетплейсов

Выбор надежной транспортной компании является не менее важным этапом при выходе на рынок маркетплейсов, чем, например, ассортимент и качество товаров. Успех интернет-торговли во многом зависит от своевременной доставки и сохранности груза.

Обращать внимание стоит на ряд факторов. Во-первых, на опыт и специализацию доставки товаров до маркетплейсов. В Краснодаре есть ряд транспортных компаний, которые специализируются на доставке на крупнейшие онлайн-площадки – от Wildberries, Ozon до СберМегаМаркета. Например, компания «Байкал Сервис» занимается доставкой в маркетплейсы с 2017 года: сегодня она обеспечивает по специальным условиям перевозки грузов на склады крупнейших маркетплейсов по всей России, а общее количество поставщиков, сотрудничающих с ней, превышает 25 тысяч.

По словам территориального директора ООО «Байкал-Сервис ТК» Александра Шавочкина, для поставщиков маркетплейсов в компании предлагают комплексное решение. Оно включает не только выгодные условия по доставке товаров на склады по всей России и ближнему зарубежью, но и дает возможность клиентам без дополнительной платы в течение семи рабочих дней хранить товары на терминале, не платить в случае простоя, в непредвиденных ситуациях – оперативно исправить ошибку, например, переформировать палеты. В марте 2023 года перевозчик запустил доставку грузов в Wildberries в Беларуси.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Байкал-сервис ТК»

С точки зрения объёмов продаж максимальный эффект достигается, когда товар хранится на складах маркетплейсов разных регионов. Поэтому еще один важный критерий выбора транспортной компании – широкая филиальная сеть, позволяющая доставить товар в нужный распределительный центр по всей стране. А при необходимости принять изменения и перевезти товар на другой склад и даже другого маркетплейса. У компании «Байкал Сервис» (на рынке почти 30 лет, более 3 млн клиентов), свыше 150 терминалов по всей стране, которые обслуживают более 50 000 населенных пунктов. Есть филиал федерального грузоперевозчика и в Краснодаре. Он был открыт в 2005 году и сегодня представлен двумя терминалами: «Центральный» (шоссе Нефтяников, д. 38н) и «Уральская» (ул. Уральская, 126/4).

Посылка из рук в руки

Для небольших отправлений стоит обратить внимание на услугу «Посылка из рук в руки». Это услуга, при которой отправителю не нужно самому доставлять груз на терминал транспортной компании, — достаточно оформить онлайн-заявку на сайте, отдать курьеру в назначенное время и получить груз, не выходя из дома или офиса. Услуга доступна всем, и она, безусловно, заинтересует поставщиков маркетплейсов по системе DBS с доставкой напрямую грузополучателю, а также будет удобна клиентам интернет-магазинов и просто физическим лицам.

С помощью компании к морю также можно отправить любые технические средства или снаряжение: велосипеды, мотоцикл, лодку. И не надо мучиться с провозом крупногабаритного груза, отдав эти хлопоты профессионалам.

Отметим, что на перевозку спорттоваров, в том числе велосипедов и велотоваров, действует скидка 10%. Эти же условия доступны для дачных товаров — семян, грунта для растений, удобрений, пленки, печей, теплиц и т.д. Интернет-магазины тоже вполне могут воспользоваться этой опцией, доступной в 117 городах.

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