Двери рассохлись, а ступеньки сгнили. Собрали самые популярные отзывы об элитном жилье Сочи

Жилье в Сочи продолжает дорожать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сочи – один из самых дорогих городов в мире. К такому выводу пришли аналитики The Wealth Report. Они проанализировали стоимость элитного жилья на земном шаре. Возглавил рейтинг Монако. Вторая позиция ушла Гонконгу. А замкнул пьедестал Сочи.

Средняя стоимость метра в элитном жилом комплексе Сочи составила 1,4 млн рублей. Всего за миллион долларов будущий владелец получит 29 «квадратов» в апартаментах бизнес-класса.

«КП» – Кубань» собрала отзывы жильцов элитных комплексов. Они приобрели квартиры за десятки миллионов рублей. Но вместо обещанных собственных пляжей получили горы мусора во дворе, забитые парковки и сгнившие ступени.

- Детская площадь опасна для детей. Ступеньки на горках сгнили, а дому всего два года. Одна вообще выпала, – пишет Анастасия. – Этот дом подойдет для жизни на пару дней, для отдыха или командировки, но не как ПМЖ.

- Это общежитие по цене пятизвездочного отеля, – недоумевает Мария.

- Элитное жилье с квартирами по 25-30 метров, вы серьезно? Еще эти огромные коридоры. Как в моем студенчестве, – добавляет Владимир.

- Обещали, что чуть ли не собственную вышку поставят сотовой связи. А по итогу приходится бегать через дорогу, чтобы просто позвонить, – добавляет Михаил.

- Я работал в этом здании. И жить бы здесь никому не советовал, – признается Милан.

И таких отзывов на элитные жилые комплексы в Сочи – полно. Одна из главных претензий собственников – наличие студий, которые сдаются посуточно.

- Как гостиница с безумными жильцами. Наши соседи играли в футбол. Били так, что стены ходуном ходили, – заключает Андрей.

Он выкупил «трешку» в элитном ЖК, но уже занялся поисками дома в горах. По его словам, жить в таких условиях, как сейчас, просто невозможно.