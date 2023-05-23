Стало известно, какие музыкальные группы не любит Сергей Галицкий

Сергей Галицкий, фото пресс-службы ФК Краснодар

Два года назад Сергей Галицкий признался, что его траты давно превышают заработки. А основные расходы бизнесмена связаны с футбольным клубом «Краснодар» и парком. По масштабу он уже превзошел даже московское «Зарядье».

Но особое внимание предприниматель уделил стадиону. За шесть лет на арене не прошло ни одного концерта. Так, Сергей Галицкий не досчитался десятков (или сотен) миллионов рублей, но не изменил позицию.

- Уважаю тех, кто зарабатывает на стадионе. У нас немного другой подход. Это футбольная арена, на которой с пивом прыгать на креслах во время концерта AC/DC не будут, вытаптывать траву и все прочее. Это для нас – может, мы немного сумасшедшие – храм футбола. И там будет только футбол, это наша позиция, она имеет право на жизнь, – заявил бизнесмен в интервью Youtube-каналу «Коммент.Шоу».

Однако некоторые артисты на арене все же выступали – перед матчами футбольного клуба «Краснодар». Они развлекали болельщиков на небольшой сцене около трибун. При этом зрители оставались на местах, а группа не зажигала на газоне. Там, как и говорил Сергей Галицкий, только играли в футбол.

При этом пустить на арену бизнесмен готов далеко не всех артистов. Об этом рассказал глава Медийной футбольной Лиги Николай Осипов. Второй сезон подряд финал турнира пройдет на Кубани. Первый прошел на второй арене «Краснодара», второй – планируется на основной.

- Знаю ли я, кто в блоке у Сергея Галицкого. Наверное, те [артисты], кто хотели сделать концерты на стадионе «Краснодара»: от «Ленинграда» до Земфиры*. Таких артистов немного, но они есть, – заявил Осипов в интервью Youtube-каналу «Это футбол, брат!».

При этом президент МФЛ заявил, что лично никогда не общался с Сереем Галицким. Но его предупредили, что бизнесмен лично согласует артиста, который выступит на финальном матче турнира.

- Возможно, их творчество, их аура не нравится ему. Это я слышал от людей, которые занимаются подготовкой матчей в Краснодаре. Что не все артисты допускаются, потому что человек бережно относится к своему детищу, – заключил Николай Осипов.

* лица, признанные Минюстом России иноагентами