Наклейку с надкусанным яблоком продают на Кубани за 12 млн рублей

Фото с сервиса объявлений

Уникальный лот появился на сервисе объявлений. Так утверждает его автор. За 12,55 млн рублей он продает наклейку с логотипом Apple. На нее обратил внимание известный телеграм-канал.

По словам владельца, это эксклюзивная версия. То есть она не имеет аналогов. Правда, никаких документов, подтверждающих это, у автора нет.

При этом торговаться мужчина не согласен. Он готов расстаться с этикеткой только за 12,55 млн рублей. При этом отдать лот мужчина может только при встрече – в Апшеронске.

Отмечается, что наклейка не была в использовании. Но хранилась она в открытом месте. Из-за этого этикетка выглядит слегка потрепано.

Отметим, что связаться с владельцем можно только в сервисе объявлений – через личные сообщения. Он обещает ответить в течение дня. Номер телефона мужчина не оставил.

Добавим, что на площадке есть еще несколько похожих лотов. Только стоят они значительно ниже. Средний чек на наклейку с логотипом Apple составляет 100-120 рублей.