На Кубани изготавливают жгуты-турникеты для военных, которые накладываются за 10 секунд

Ардаш Кукульян передал для бойцов коробку, которая доверху была забита кровоостанавливающими жгутами. Фото: slavakubani.ru

Эластичные кровоостанавливающие жгуты-турникеты крайне необходимы для бойцов на передовой. Еще в самом начале спецоперации стало ясно - нашим военным такие приспособления потребуются в большом количестве. Проблему помогают решать добровольцы по всей стране. В их числе и волонтеры из Белореченского района.

На днях в штаб казачьего районного общества пришел местный житель Ардаш Кукульян. Мужчина передал коробку, которая доверху была забита кровоостанавливающими жгутами.

Это достаточно простое приспособление из пластиковой планки и стропы. При ранении конечности его нужно надеть на поврежденную руку или ногу и максимально затянуть. В этом случае кровь останавливается, а значит военные смогут спасти свою жизнь или жизнь своего боевого товарища.

Часть жгутов отправили в Запорожье, оставшиеся отвезут на Донбасс. Фото: slavakubani.ru

Что важно, накладываются такие жгуты за короткое время. Требуется не больше 10 секунд. Это позволит быстро зафиксировать поврежденный сосуд.

- Они способны остановить кровотечение даже при накладывании поверх толстого слоя одежды, - рассказали в Кубанском казачьем войске. - Кроме того, их можно затянуть при помощи всего лишь одной руки.

В изготовлении таких жгутов участвует много людей, причем на безвозмездной основе. Одни приобретают необходимые детали, вторые находят поставщиков подходящей ткани. Женщины шьют из текстильных лент ремни, а затем добавляют липучки.

- Теперь переданные жгуты пополнят индивидуальные аптечки бойцов и, возможно, спасут кому-то из них жизнь, - уточняют в Кубанском казачьем войске. - Часть жгутов вместе с медикаментами белореченские казаки отправят в Запорожье, оставшиеся отвезут в Донецкую и Луганскую народные республики