Для подавляющего большинства водителей путь к морю пролегает через трассу М-4 «Дон».

Приближается горячий сезон. Тысячи туристов хлынут на юг России. Пока одни будут ехать по шпалам, другие помчатся к морю по автомобильным дорогам. Для подавляющего большинства водителей путь к побережью пролегает через трассу М-4 «Дон». Летом в Краснодарском крае она загружена сразу на нескольких участках. При этом немало отрезков, где важно держать ухо востро и лучше снизить скорость. Рассказываем, что происходит на дорогах Краснодарского края и к чему готовиться автомобилистам.

Что происходит на дорогах Краснодарского края в сторону Черного моря: самые опасные участки, где пробки, где ремонт, где нет связи

В ГИБДД Кубани составили список адресов, где чаще всего происходят ДТП.

- Аварийно-опасные участки - это «кривые» на дороге, наземные переходы и нерегулируемые перекрестки. В таких местах водители должны быть в разы осторожнее, - говорит «КП» - Кубань» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Риск представляют не только особенности местности, но и другие участники движения.

Дурной славой пользовался Молдовановский перевал, что находится под Горячим Ключом. Он был главным очагом аварийности.

- Перевал был стабильной зоной образования участков концентрации ДТП на протяжении трех лет. Было зарегистрировано 47 происшествий, в которых 16 человек погибли, еще 86 - получили травмы, - уточняет Ирина Заватская. - В большинстве случаев аварии там происходили из-за того, что водители выезжали на встречку. В конце 2021 года на отрезке разделили встречные потоки. Для этого создали разделительную полосу и установили бетонное ограждение, организовали однополосное движение в каждом направлении.

КОНКРЕТНО

Где снизить скорость

1. Молдовановский перевал под Горячим Ключом (столкновение при выезде на полосу встречного движения);

2. Трасса Джубга - Сочи в районе автостанции у поселка Джубга (пешеходный переход);

3. Дорога вблизи оздоровительного центра «Кубань» Туапсинского района (зона автобусных остановок и нерегулируемый пешеходный переход);

4. Поселок Небуг Туапсинского района (нерегулируемый пешеходный переход);

5. Туапсе, улица Шапсугская (нерегулируемый пешеходный переход);

6. Дорога около пансионата «Макопсе», Лазаревский район (нерегулируемый пешеходный переход);

7. Поселок Аше, Лазаревский район (нерегулируемый пешеходный переход и зона остановочных пунктов);

8. Спуск с Мамайского перевала в сторону поселка Джубга (встречные попутные столкновения и нерегулируемый пешеходный переход);

9. Село Цемдолина, Новороссийск (столкновения при развороте и повороте налево);

10. Трасса А-289 в Красноармейском районе вблизи хуторов Трудобеликовский, Тиховский (столкновения при выезде со второстепенной дороги).

Где снизить скорость

ВАЖНО!

«Автодор» назвал самые опасные места на трассе М-4 «Дон»

Риск ДТП здесь создают фуры.

Опасность на дороге возникает не только из-за крутых поворотов. Аварийные ситуации часто создают фуры, которые двигаются в правом ряду.

- Грузовики буквально останавливаются и проползают под рамками автоматических пунктов весогабаритного контроля, - сообщают в пресс-службе компании «Автодор». - Так недобросовестные водители большегрузов пытаются избежать штрафов за перевес.

Больше всего подобных ситуаций фиксируют в Краснодарском крае. Соблюдать осторожность водителям легковушек советуют на 1208-м километре (участок в Павловском районе сразу за селом Краснопартизанское) и 1300-м километре дороги (отрезок перед въездом в станицу Пластуновскую Динского района).

- С начала года там произошло более 10 аварий, - уточняют в «Автодоре».

БДИ!

Еще одна опасность, которая предостерегает отпускников, - это мошенники. Предприимчивые дельцы зарабатывают буквально на всем. Самый частый развод - путь в объезд пробки за символическую плату. От таких предложений лучше отказаться - и нервы сбережете, и машина будет целее.

СТОП, МАШИНА!

Где придется постоять?

Традиционное столпотворение машин на пути к Черному и Азовскому морям из года в год наблюдается на одних и тех же участках. В пик сезона пробки растягиваются на несколько километров. Так что стоит запастись терпением.

КОНКРЕТНО

1. Район Горячего Ключа (затор от заправки до «Старого замка»);

2. На въезде в Джубгу и в самом поселке;

3. Участки от Джубги до Туапсе;

4. Отрезки на дороге в границах Лазаревского района Сочи;

5. Часть дороги от Славянска-на-Кубани до поселка Светлый путь Ленина.

КСТАТИ

Дорожники не перекроют летом М-4 «Дон»

А последний реверс снимут в конце мая.

Чтобы облегчить путь отдыхающим, график дорожных работ скорректировали. На время отпусков техника шуметь на трассе не будет. А значит, дорога уже будет свободнее.

- Пропускную способность М-4 «Дон» к пику сезона отпусков увеличат и за счет открытия движения по развязкам в Геленджике и сдачи Дальнего западного обхода Краснодара, - сказали в «Автодоре».

Напомним, движение по Дальнему западному обходу Краснодара запустят 10 июня.

А еще дорожники пообещали в конце мая снять последний реверс на пути в Сочи. Речь о проблемном участке Дедеркой. Зимой из-за обильных дождей здесь сошли два оползня, которые частично разрушили дорогу. Потому на отрезке идут ремонтные работы.

- При благоприятных погодных условиях планируется закончить работы в границах дороги и снять реверсивную схему движения до конца мая, - уточняют в пресс-службе ФКУ «Черноморье».

На некоторых участках трассы связь может пропасть. Фото: Евгения ГУСЕВА

БУДЬ В КУРСЕ!

На въезде в Геленджик открыли четырехполосное движение

Пробки в районе курорта должны остаться в прошлом.

К летнему сезону для туристов на колесах открыли движение по четырем полосам на трассе М-4 «Дон». Это участок от кольца на въезде в Геленджик до Марьиной Рощи.

- Также на въезде в Кабардинку открыли движение по новой транспортной развязке, - уточнили в пресс-службе «Автодора». - Это позволило убрать поворот и светофор, перед которым в часы пик часто скапливались автомобили.

Кроме того, открыты все съезды транспортных развязок в районе Голубой бухты и кольца на улице Луначарского.

Таким образом, «бутылочные горлышки» на пути водителям больше не встретятся, а значит, пробки в районе Геленджика должны остаться в прошлом.

АЛЛО!

Где нет сотовой связи

На самом деле уровень покрытия сетями сотовой связи на трассе М-4 «Дон» отличный. По стабильности соединений у всех операторов отсутствуют обрывы на протяжении всей дороги к морю. Правда, все же есть несколько участков, где сеть ненадолго пропадает. Вне зоны доступа можно оказаться под Новороссийском в районе станицы Бакинской, под Геленджиком после Архипо-Осиповки, на серпантине, ведущем в сторону Сочи.