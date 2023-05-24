Что происходит на дорогах Краснодарского края в сторону Черного моря: самые опасные участки, где пробки, где ремонт, где нет связи

Для подавляющего большинства водителей путь к морю пролегает через трассу М-4 «Дон».
Приближается горячий сезон. Тысячи туристов хлынут на юг России. Пока одни будут ехать по шпалам, другие помчатся к морю по автомобильным дорогам. Для подавляющего большинства водителей путь к побережью пролегает через трассу М-4 «Дон». Летом в Краснодарском крае она загружена сразу на нескольких участках. При этом немало отрезков, где важно держать ухо востро и лучше снизить скорость. Рассказываем, что происходит на дорогах Краснодарского края и к чему готовиться автомобилистам.
В ГИБДД Кубани составили список адресов, где чаще всего происходят ДТП.
- Аварийно-опасные участки - это «кривые» на дороге, наземные переходы и нерегулируемые перекрестки. В таких местах водители должны быть в разы осторожнее, - говорит «КП» - Кубань» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.
Риск представляют не только особенности местности, но и другие участники движения.
Дурной славой пользовался Молдовановский перевал, что находится под Горячим Ключом. Он был главным очагом аварийности.
- Перевал был стабильной зоной образования участков концентрации ДТП на протяжении трех лет. Было зарегистрировано 47 происшествий, в которых 16 человек погибли, еще 86 - получили травмы, - уточняет Ирина Заватская. - В большинстве случаев аварии там происходили из-за того, что водители выезжали на встречку. В конце 2021 года на отрезке разделили встречные потоки. Для этого создали разделительную полосу и установили бетонное ограждение, организовали однополосное движение в каждом направлении.
КОНКРЕТНО
Где снизить скорость
1. Молдовановский перевал под Горячим Ключом (столкновение при выезде на полосу встречного движения);
2. Трасса Джубга - Сочи в районе автостанции у поселка Джубга (пешеходный переход);
3. Дорога вблизи оздоровительного центра «Кубань» Туапсинского района (зона автобусных остановок и нерегулируемый пешеходный переход);
4. Поселок Небуг Туапсинского района (нерегулируемый пешеходный переход);
5. Туапсе, улица Шапсугская (нерегулируемый пешеходный переход);
6. Дорога около пансионата «Макопсе», Лазаревский район (нерегулируемый пешеходный переход);
7. Поселок Аше, Лазаревский район (нерегулируемый пешеходный переход и зона остановочных пунктов);
8. Спуск с Мамайского перевала в сторону поселка Джубга (встречные попутные столкновения и нерегулируемый пешеходный переход);
9. Село Цемдолина, Новороссийск (столкновения при развороте и повороте налево);
10. Трасса А-289 в Красноармейском районе вблизи хуторов Трудобеликовский, Тиховский (столкновения при выезде со второстепенной дороги).
Где снизить скорость
ВАЖНО!
«Автодор» назвал самые опасные места на трассе М-4 «Дон»
Риск ДТП здесь создают фуры.
Опасность на дороге возникает не только из-за крутых поворотов. Аварийные ситуации часто создают фуры, которые двигаются в правом ряду.
- Грузовики буквально останавливаются и проползают под рамками автоматических пунктов весогабаритного контроля, - сообщают в пресс-службе компании «Автодор». - Так недобросовестные водители большегрузов пытаются избежать штрафов за перевес.
Больше всего подобных ситуаций фиксируют в Краснодарском крае. Соблюдать осторожность водителям легковушек советуют на 1208-м километре (участок в Павловском районе сразу за селом Краснопартизанское) и 1300-м километре дороги (отрезок перед въездом в станицу Пластуновскую Динского района).
- С начала года там произошло более 10 аварий, - уточняют в «Автодоре».
БДИ!
Еще одна опасность, которая предостерегает отпускников, - это мошенники. Предприимчивые дельцы зарабатывают буквально на всем. Самый частый развод - путь в объезд пробки за символическую плату. От таких предложений лучше отказаться - и нервы сбережете, и машина будет целее.
СТОП, МАШИНА!
Где придется постоять?
Традиционное столпотворение машин на пути к Черному и Азовскому морям из года в год наблюдается на одних и тех же участках. В пик сезона пробки растягиваются на несколько километров. Так что стоит запастись терпением.
КОНКРЕТНО
1. Район Горячего Ключа (затор от заправки до «Старого замка»);
2. На въезде в Джубгу и в самом поселке;
3. Участки от Джубги до Туапсе;
4. Отрезки на дороге в границах Лазаревского района Сочи;
5. Часть дороги от Славянска-на-Кубани до поселка Светлый путь Ленина.
КСТАТИ
Дорожники не перекроют летом М-4 «Дон»
А последний реверс снимут в конце мая.
Чтобы облегчить путь отдыхающим, график дорожных работ скорректировали. На время отпусков техника шуметь на трассе не будет. А значит, дорога уже будет свободнее.
- Пропускную способность М-4 «Дон» к пику сезона отпусков увеличат и за счет открытия движения по развязкам в Геленджике и сдачи Дальнего западного обхода Краснодара, - сказали в «Автодоре».
Напомним, движение по Дальнему западному обходу Краснодара запустят 10 июня.
А еще дорожники пообещали в конце мая снять последний реверс на пути в Сочи. Речь о проблемном участке Дедеркой. Зимой из-за обильных дождей здесь сошли два оползня, которые частично разрушили дорогу. Потому на отрезке идут ремонтные работы.
- При благоприятных погодных условиях планируется закончить работы в границах дороги и снять реверсивную схему движения до конца мая, - уточняют в пресс-службе ФКУ «Черноморье».
На некоторых участках трассы связь может пропасть.
Фото: Евгения ГУСЕВА
БУДЬ В КУРСЕ!
На въезде в Геленджик открыли четырехполосное движение
Пробки в районе курорта должны остаться в прошлом.
К летнему сезону для туристов на колесах открыли движение по четырем полосам на трассе М-4 «Дон». Это участок от кольца на въезде в Геленджик до Марьиной Рощи.
- Также на въезде в Кабардинку открыли движение по новой транспортной развязке, - уточнили в пресс-службе «Автодора». - Это позволило убрать поворот и светофор, перед которым в часы пик часто скапливались автомобили.
Кроме того, открыты все съезды транспортных развязок в районе Голубой бухты и кольца на улице Луначарского.
Таким образом, «бутылочные горлышки» на пути водителям больше не встретятся, а значит, пробки в районе Геленджика должны остаться в прошлом.
АЛЛО!
Где нет сотовой связи
На самом деле уровень покрытия сетями сотовой связи на трассе М-4 «Дон» отличный. По стабильности соединений у всех операторов отсутствуют обрывы на протяжении всей дороги к морю. Правда, все же есть несколько участков, где сеть ненадолго пропадает. Вне зоны доступа можно оказаться под Новороссийском в районе станицы Бакинской, под Геленджиком после Архипо-Осиповки, на серпантине, ведущем в сторону Сочи.