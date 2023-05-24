Не понравилась медленная манера езды. Неадекватный водитель распылил перцовый баллончик в машину семьи с годовалым ребенком в Краснодаре

Водителя, который распылил баллончик, даже не смутило, что в машине находится ребенок

Дорожный конфликт в Краснодаре 23 мая закончился больницей. Участники случившегося рассказали в соцсетях, что одному из водителей не понравилась медленная манера езды.

- Мы ехали по улице Уральской в сторону Лизы Чайкиной. Перед светофором все остановились, поток машин был плотный. Стояли обе полосы. Водителю «Ниссана» не понравилось, что мы не газанули и на космической скорости не стартанули с места, поэтому он начал сигналить и орать что-то в окно, а затем подрезать и провоцировать. Муж вышел из машины и тогда мужчина стал брызгать перцовым баллончиком, даже когда он сел в машину продолжил обливать авто этой гадостью, - рассказала пассажирка.

Пострадавшая добавила, что в момент агрессии неадекватного водителя в машине находился годовалый ребенок. К счастью, малыша быстро вытащили на улицу, а муж получил химический ожог роговицы и предплечья.

Полицейские начали проверку по данному факту, второго участника конфликта в настоящее время разыскивают.

- Установлено, что во время движения на между двумя водителями иномарок произошел конфликт. 36-летний местный житель на светофоре вышел и попытался поговорить с оппонентом по поводу его агрессивного стиля езды. В ответ тот, не выходя из салона, распылил в сторону мужчины баллончик. Пострадавшему оказали помощь врачи прибывшей скорой помощи. Никто из лиц, находившихся в салоне, а это его супруга и годовалый ребенок, не пострадали, - сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По факту происшествия проводится проверка. Устанавливается личность второго участника конфликта. По итогам проверки будет принято законное процессуальное решение. Действиям всех участникам инцидента будет дана правовая оценка, добавили в полиции.