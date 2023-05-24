Вцепилась в горло. Овчарка покусала 9-летнего ребенка на детской площадке в Сочи

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В Сочи днем 22 мая на улице Мацестинской в Хостинском районе Сочи овчарка напала на ребенка. 9-летний мальчик играл на детской площадке, когда на него набросилась собака и вцепилась в горло.

- Овчарку выгуливали хозяева, собака домашняя. Мальчика спасли находившиеся рядом взрослые. Ребенка госпитализировали с рваной раной шеи, - сообщили очевидцы.

Полиция сразу же организовала проверка после случившегося.

- По данному факту сообщение зарегистрировано в УВД по Сочи. Проводится проверка», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Кроме этого, ситуацией заинтересовалась и прокуратура. В надзорном ведомстве рассказали подробности нападения животного.

- 22 мая на детской площадке у дома № 17 по улице Мацестинская немецкая овчарка накинулась на 9-летнего ребенка, вследствие чего ему причинены травмы в виде рваных ран подбородка, щеки и предплечья, ушиба предплечья. Установлено, что собака домашняя, при этом намордник на собаку хозяйкой не надевался, что повлекло за собой данные последствия, - отметили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В настоящее время прокуратурой также организована проверка. Ход и результаты проверки поставлены на контроль.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи 12-летнюю шахматистку насмерть загрызла мать-овчарка. Девочка просто хотела покормить щенков.