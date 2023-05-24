Последствия непогоды в Краснодарском крае 24 мая 2023: дома и улицы ушли под воду, а в Мостовском даже ввели режим ЧС

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Непогода разгулялась в Краснодарском крае. Спасатели объявили штормовое предупреждение еще в понедельник, 23 мая. Первый удар приняли на себя предгорные районы Кубани. Там прошел град. Льдины размером с яйцо побили машины и смешали будущий урожай с грязью.

Обострилась ситуация в районах вечером, когда зарядил мощный дождь. Залповые ливни превратили дороги и дома местных жителей в бассейны.

- Вода начала прибывать с гор, забив принесенными ветками проход под мостом при въезде в станицу Зассовскую, – сообщили в краевом оперштабе.

Мощные ливни превратили выезд из станицы в реку. По словам очевидцев, водяной барьер стал препятствием для легковушек. Некоторые буквально глохли посреди «бассейна».

Также водяные чаши образовались в домах. По словам очевидцев, глубина бассейнов достигала 20-40 см. А мебель буквально плавала по жилищам.

Основной удар приняли на себя два района: Лабинский и Мостовской. В первом вода даже зашла в 2 дома и 15 дворов.

- При ликвидации последствий непогоды задействованы 8 единиц техники, более 20 спасателей, – добавили в оперштабе.

В Мостовском районе обошлось без ливней. Там зарядил мощный град. Он побил кровли домов в трех населенных пунктах. А в Мостовском даже ввели режим ЧС.

- В поселке Мостовском, селе Беноково, хуторе Восточном, станицах Переправной и Костромской аварийными бригадами проводятся ремонтно-восстановительные работы электроснабжения, – отметил глава района Сергей Ласунов.

Отмечается, что на месте уже развернут оперштаб. Его специалисты устраняют последствия разгула стихии и оценивают повреждения.