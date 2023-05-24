«Закатывала вечеринки, как у миллионеров»: Мошенница за год похитила 50 млн рублей у доверчивых жителей Кубани

Народ верил в успешность женщины

Жительница Кубани очень хотела стать успешной бизнесвумен. В 40 лет она организовала финансовую пирамиду, убеждала всех знакомых, что все вложенные деньги вернутся с избытком. В течение года ей удалось обмануть 135 человек на 50 млн рублей. Полицейские устанавливают и других возможных потерпевших, в том числе и в Краснодаре.

- В отношении 40-летней жительницы Усть-Лабинска возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Установлено, что злоумышленница являлась руководителем ООО «Дас Капитал» и КПК «Дас Капитал». Женщина заключала с гражданами договоры займов под предлогом инвестиционной деятельности в различные крупные и прибыльные финансовые проекты, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Женщина была весьма убедительна и не допускала сомнений со стороны вкладчиков, которые тоже хотели легких денег. Для придания видимости исполнения обязательств по договорам, женщина выплачивала некоторым вкладчикам ежемесячные проценты за счет поступления денежных средств от новых клиентов. По данным источника КП, бизнесвумен периодически закатывала роскошные вечеринки, как у миллионеров, демонстрируя достаток и успешность.

Филиалы компании по привлечению якобы инвестиционных средств работали также в Анапе, Новороссийске и республике Крым. Женщине вместе с подельниками, которые пока не установлены, с января 2017 по апрель 2018 удалось вытянуть десятки миллионов.

- В настоящее время женщине предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. Ей грозит до десяти лет тюрьмы. На период предварительного следствия жительница региона заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщил в полиции.

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