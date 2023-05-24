Сухой душ прост в изготовлении. Фото: @kilovahelp

В Краснодаре наладили производство сухих душей для бойцов СВО. Инициатором стала Татьяна Коломейцева. Она – жена военнослужащего, который с начала СВО ушел на передовую. Поэтому женщина не понаслышке знает, в чем нуждаются ребята за «ленточкой».

- В такую погоду важно поддерживать личную гигиену, а в полевых условиях это бывает сделать очень трудно. Сухие души не требуют смывания, освежают, не оставляют липкости на коже. Это настоящая «палочка-выручалочка» в тяжелых условиях быта: передовая, полевые госпитали, местному населению, где перебои водоснабжения, - рассказывает организатор группы «Волонтеры Z» Татьяна.

Производство армейского душа несложное – в небольшой зип-пакет складывают текстильный материал Дорнит, обработанный специальным средством, которое можно не смывать, одноразовые полотенца и ватные палочки. Немного воды – и боец может умыться и привести себя в порядок.

- Сейчас у нас готово 2 тысячи сухих душей. Половину уже передали, остальную часть отвезем с волонтерами в ближайшее время, - отмечает активистка.

На закупку материалов деньги скидывают обычные люди. Стоимость гигиенического пакетика составляет около 10 рублей. Финансовая помощь очень важна, но, по признанию Татьяны, больше всего не хватает рук и помещения.

- Мы проводили встречу с добровольцами в библиотеке № 2. Туда пришли люди, которые хотят помочь передовой. Старшему участнику акции было 94 года, - говорит женщина. – Но хотелось бы, чтобы к нам присоединилось все больше людей и чтобы мы могли где-то собираться на постоянной основе.

Бойцы СВО уже опробовали сухие души. Они благодарят всех, кто приложил руку к изготовлению средств гигиены.

- В теплую погоду на помощь нам приходит армейский душ, пользуемся, хорошая вещь, - рассказали они в видеообращении.

КАК ПОМОЧЬ

На изготовление сухого душа можно отправить любую сумму.

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