Клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы рассказал о равноапостольных Кирилле и Мефодии

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Святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий не нуждаются в особом представлении. Многие знают, что они создали славянскую письменность, перевели на славянский язык богослужебные книги и через это принесли христианство нашим далёким предкам.

Однако они повлияли на мир куда сильнее, чем это принято считать. А вот письменность, которой мы сегодня пользуемся, создана не ими. Да, кириллицу создали не Кирилл и Мефодий. И на Руси они никогда не бывали. Но об этом чуть позже.

В XIX в. ситуация в мире была сложной, как и всегда. Римская империя не имела к Риму почти никакого отношения. Её столица находилась в Константинополе, и жители столицы скептически улыбались, когда с запада приезжали франки – вчерашние варвары – и гордо называли себя «ромеями». Ведь на Западе возникла Франкская империя, включавшая в себя и большую часть Италии. В Церкви же первенство чести оставалось за епископом Рима, и папа римский венчал на царство с титулом «император римлян» не правительницу Восточной Римской империи царицу Ирину (действительно потомственную римлянку), а потомка варваров Карла Великого. Отношения между Западом и Востоком обострялись, но общая христианская вера всё ещё объединяла жителей самых разных мест.

Святые братья Мефодий и Кирилл начали свой жизненный путь очень по-разному. Трудно было представить, что однажды у них будет одно дело на двоих.

Мефодий – в миру Михаил – был старшим из семи детей. Он был статным, крепким и мужественным. Как и его отец, Михаил стал воином. Благодаря своим талантам и незаурядному уму, он сделал блестящую административную карьеру, став стратегом (военачальником с широкими полномочиями) одной из византийских провинций, в которой проживали славяне. Затем он принял монашеский постриг, оставив мир с его суетой и поселившись в монастыре.

Кирилл – в миру Константин – напротив, с самой юности избрал путь служения Богу и учёности. Его успехи в постижении наук были настолько впечатляющими, что его направили в Константинополь, где он стал помогать в обучении ещё совсем юного императора Михаила. Константину прочили большое будущее, в 15 лет его поставили на должность патриаршего библиотекаря и подобрали выгодную партию для женитьбы. Однако молодой человек тяготился такой жизнью и сбежал в монастырь, оставив столичную суету. Когда через полгода его нашли и вернули в столицу, стало ясно, что размеренная канцелярская жизнь не для него. Константин стал преподавать философию в Магнаврском университете, где и получил прозвище Философ. За время своего учения он овладел многими древними и современными ему языками.

Через некоторое время, скрываясь от столичных интриг, Константин с некоторыми своими учениками направился в монастырь на горе Малый Олимп, где настоятелем стал его брат – Мефодий.

В это время, в 862 году к царю Михаилу обратился моравский князь Ростислав: «Наш народ отверг язычество и принял закон христианский. Только нет у нас такого учителя, который бы веру Христову объяснил нам на нашем языке». Царь немедленно откликнулся на эту просьбу и призвал Константина направиться на помощь молодой церкви.

Стоит оговориться, что в то время не было такого явления, как нации. Люди отличались друг от друга тем, что понимали речь своих и не понимали речь чужих. Но национальных границ в нынешних представлениях просто не существовало. Город Фессалоники (Солунь), где выросли Константин и Мефодий, находился в регионе, где проживало множество славян. Их язык братья знали с детства.

Затруднения вызывало то обстоятельство, что у славян не было собственной письменности, и Константин с Мефодием решили, что для начала её следует создать. Ведь богослужение невозможно без книг, а последние невозможны без букв. Первый проект славянских букв назывался «глаголица». И, если мы взглянем на него сегодня, очень удивимся. Большого распространения глаголица не получила, но она сдвинула процесс с мёртвой точки. В Великой Моравии начали строить храмы, в которых совершались богослужения на родном для народа языке.

Казалось бы, прекрасное миссионерское начинание: просвещение целого народа светом Христовой Истины. Но, как известно, ни одно доброе не остаётся безнаказанным. На Западе в это время власть в Церкви получили сторонники «трёхъязычной» ереси. Это лжеучение запрещало какие-либо переводы богослужения и Писания на местные языки, ограничивая христиан использованием только еврейского, греческого и латыни. Именно на этих языках была написана «вина» Иисуса Христа на табличке, прибитой к Его Кресту: «Иисус Назорей, Царь Иудейский» (Ин. 19:19). Немецкие проповедники, бывшие в Моравии, начали писать жалобы на святых братьев за то, что богослужения стали совершаться на «неправильном» языке. Естественно, что понятные проповеди и молитвы привлекали людей куда больше, чем загадочные латинские тексты.

Равноапостольные Кирилл и Мефодий плодами своих трудов доказали, что на пути ко Христу не должен стоять языковой барьер. Методика, которую они выбрали для перевода текстов, не только дала славянам ясное понимание христианского богословия, но и на века вперёд обогатило наш язык словами, которые сами по себе раскрывают суть вещей. Например, когда мы впервые слышим слово «самолёт», не имея никакого представления о предмете, который оно обозначает, мы всё равно кое-что узнаем о его свойствах: он сам летает.

Святые братья переводили богословские термины по частям, а не целиком. В разговорной речи славян, например, не было такого понятия, как «благодать». Но, благодаря тонкому подходу наших просветителей, мы сразу улавливаем суть этого слова. Такой перевод Писания и богослужений защитил славян от ошибок, которые совершались на заре христианства из-за неполного соответствия слов в греческом оригинале и латинском переводе. Да, мы совершили свои ошибки, но убереглись от повторения чужих.

Отстаивая возможность перевода богослужений на разные языки, святые братья отправились в Рим, где сорокалетний Константин сильно заболел. За 50 дней до своей кончины он принял монашеский постриг с именем Кирилл. Мефодию же удалось получить благословение папы римского Адриана II на дальнейшие переводы церковных текстов на славянский язык. И вернулся он к своей пастве уже не в качестве миссионера, а как архиепископ Паннонский и Моравский. Это дало возможность рукополагать духовенство из местных жителей. Так появились первые славянские священники и диаконы.

Политические режимы менялись, равноапостольный Мефодий многое преодолел, просидел в темнице почти три года. Но никогда не оставлял дело своей жизни. Он прожил 70 лет и вырастил целое поколение учеников, из числа которых избрал себе преемника - Горазда Охридского. Именно эти ученики создали и развили кириллицу, которой мы отчасти пользуемся и сегодня.

Начертания букв, близкие к греческим, облегчали изучение славянского языка, упрощали письмо и международную коммуникацию. Несмотря на современное желание некоторых государств заменить кириллицу на латиницу из политических соображений, первая прекрасно показала себя и легла в основу письменности многих народов, живущих рядом со славянами.

Церковнославянский язык по-прежнему прекрасно передаёт богословские понятия, позволяет нам через свои оттенки увидеть что-то новое и в Писании, и в нашей собственной речи. Этот язык по сей день объединяет в общей молитве многие славянские народы, не понимающие разговорную речь друг друга. Именно этого единства во Христе так не хватает нам сегодня, когда политика проникает в Церковь и ломает жизни простых христиан.

Но мы верим, что труды равноапостольных братьев переживут и этот период перемен. При их жизни всё тоже было непросто, многие обстоятельства были против них, но Кирилл и Мефодий совершили своё неоценимо важное дело вопреки всем житейским бурям. И если в жизни мы видим добро, которое почти никак не могло произойти, но произошло, можно быть уверенными: так было угодно Богу.

Автор: иерей Владимир Иванов, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы города Краснодара