Где на Кубани жить хорошо. Рейтинг самых дорогих и дешевых городов Краснодарского края

Бархатный сезон в Сочи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кубань считается одним из самых дорогих регионов России. Взять даже цены на жилье. Краснодар уверенно входит в пятерку самых дорогих городов России, Сочи – в тройку.

При этом элитное жилье на курорте стоит дороже, чем в Нью-Йорке и Дубае. Сочи занимает третье место в мире по этому показателю. Дороже обойдутся жилые метры только в Монако и Гонконге.

Тем временем эксперты Краснодарстата составили рейтинг самых дорогих и дешевых городов региона. Так, самый низкий чек за жилье в домах государственного и муниципального фондов в Армавире (31,22 рубля за кв.м.), Ейске (31,22) и Туапсе (37,96). Самый высокий ценник замечен в Сочи. Там каждый метр обойдется жильцам в 47,2 рубля.

При этом на курорте самая дешевая холодная вода. Один кубометр обходится местным жителям в 38,08 рубля, краснодарцам – по 41,46, туапсинцам – по 46,61.

Зато в краевом центре дешевое отопление. За 1Гкал краснодарцы платят по 2330 рублей, ейчане – по 3144,45, армавирцы – по 3195,02. То же самое касается и горячей воды. Один кубометр обходится жителям Краснодара в 181,08 рубля, сочинцам – в 237,29, армавирцам – в 242,65.

Что касается бензина, то литр марки АИ-92 обойдется жителям Ейска в 47,04 рубля. Это самый низкий показатель в крае. На 22 копейки больше заплатят за литр армавирцы, на 98 – краснодарцы.

Останется прежней тройка лидеров и для покупателей бензина марки АИ-95. Только первое место уйдет Армавиру (52,4 рубля), второе – Ейску (52,91), третье – Краснодару (53,04).

Неудивительно, что в двух из трех городов зафиксирована самая низкая цена на проезд в автобусе. Один рейс в Армавире, Ейске и Туапсе обойдется пассажиру в 30 рублей, в Краснодаре – в 38,26.

Зато остановиться с ночевкой выгодно на побережье Черного моря. Так, обычный номер в мотеле Новороссийска обойдется в 908,56 рубля, в Сочи – 927,44, в Туапсе – 1080,06.

Обратная ситуация в отелях категории «четырех» и «пяти» звезд. Сутки в номере в Новороссийске обойдется в 4582,43 рубля, в Сочи – 8172,42. Самый низкий прайс на дорогие гостиницы – в Армавире. Там чек за ночевку не превысит 1,7 тысячи.