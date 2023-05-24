Стреляли из ракетницы и аэрозольного пистолета. После потасовки в центре Сочи одного из пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии

В Сочи полицейские задержали подравшихся в центре города мужчин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В центре Сочи между двумя компаниями мужчин произошел конфликт. Они начали выяснять отношения прямо на автобусной остановке, не стесняясь других людей. В результате уладить недопонимания словами не удалось, и мужчины решили выяснить, кто прав, а кто виноват, на кулаках.

- Во время потасовки один из участников выстрелил в сторону оппонентов из аэрозольного пиротехнического пистолета. В результате он ранил приезжего из Кемеровской области, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Прохожие испугались выстрелов и вызвали на место разборок полицейских. Приехавшие к остановке сотрудники правоохранительных органов задержали стрелявшего и еще двоих участников конфликта.

- В отношении молодого человека, выстрелившего из ракетницы, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Кроме того, в действиях этого и еще двоих участников конфликта усматриваются признаки нарушения общественных правил поведения с применением оружия по мотивам идеологической, религиозной, национальной или расовой розни. Максимальное наказание по данной статье — до 5 лет тюрьмы.