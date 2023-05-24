Многоэтажку по цене стройматериалов продают в Краснодаре

Проблемный ЖК в Краснодаре так и не достроят Фото: Михаил ФРОЛОВ

Элитную многоэтажку на берегу Карасунского озера начали возводить еще в 2013-м. Закончить обещали за четыре года – в 2017-м. Но стройка встала. А первые этажи дома залило водой.

Возводили объект на улице Курортной. Разрешение на строительство компания «Пересвет-Регион-Краснодар» получила от мэрии города. Только распоряжаться землей администрация не могла. Это нарушение земельного и водного кодекса РФ. Местные жители забили тревогу. А экологи вышли на забастовки.

В 2017-м, когда дом должны были вводить в эксплуатацию, сделку о передаче земли суд признал незаконной. Мэрия обязали вернуть застройщику деньги за аренду участка – 14 млн рублей. А спустя год компания, которая возводила комплекса, стала банкротом.

Тогда готовность объекта составляла 60%. Застройщик возвел практически весь монолит и даже начал стеклить квартиры. Но не успел. А первые этажи «утонули» в озере.

Накануне стало известно, что жилой комплекс «Курортный берег» продают – под снос. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Кубань». Отмечается, что реализует объект крупный банк. Расстаться с ним он готов за 39,5 млн рублей.

При этом закончить и сдать многоэтажку в эксплуатацию не получится. Она обременена правами участников долевого строительства. Поэтому реализуется дом как стройматериалы, которые получатся от разборки здания.