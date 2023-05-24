ФК «Краснодар» избавляется от лидера. Узнали детали

Кристиан Рамирес Фото пресс-службы ФК Краснодар

Руководство футбольного клуба «Краснодар» приняло решение о продаже Кристиана Рамиреса. Защитник сборной Эквадор выступает за «быков» с 2017-го. Год назад он даже получил российский паспорт. Позже игрок даже заявил, что планируется остаться в Краснодаре после завершения карьеры.

Издание «Евро-Футбол.ру» заявило, что боссы черно-зеленых приняли решение о продаже игроки. Ранее интерес к защитнику проявляли клубы из Германии и Турции. Была информация, что команды Суперлиги даже собирались выкупить игрока прошлой зимой. Но стороны так и не согласовали контракт.

Ожидается, что «Краснодар» расстанется с Кристианом Рамиресом уже будущим летом. Действующее соглашение защитника с «быками» рассчитано до 2025 года. Портал Трансфермаркт оценивает футболиста в пять млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Кристиан Рамирес отметился двумя голами и тремя передачами в 25 матчах в черно-зеленой футболке. Также он входит в пятерку самых дорогих игроков команды Сергея Галицкого.

Ранее СМИ писали, что будущим летом «Краснодар» покинут еще несколько игроков. Помимо Рамиреса, «быки» могут расстаться с Матвеем Сафоновым, Эдуардом Сперцяном и Кайо.