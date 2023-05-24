Фото: соцсети

Мощный пожар вспыхнул в пятиэтажке на улице Клинической в Краснодаре. Он случился в районе пяти часов вечера. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС России. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

- В 17:41 пожар был локализован на площади 100 квадратных метров, – добавили в ведомстве.

По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Из горящего дома были эвакуировано 45 человек. На месте ЧП уже выехал начальник Главного управления МЧС России по Краснодарскому Краю Олег Волынкин.

На кадрах, которые появились в соцсетях, видны клубы дыма. Они выходят из квартиры на последнем, пятом, этаже.

По словам очевидцев, языки пламени видны даже на окраинах города. Из-за пожара квартира остались без окон, дверей и даже каменных перегородок. Они рухнули под дом.

Добавим, что пожар произошел буквально в десяти метрах от трамвайной ветки. По последним данным, пожар не сказался на работе общественного транспорта.