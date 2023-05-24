Скотт Риттер в Сочи: "Я сделал вакцину от русофобии"

Все желающие могли получить автограф автора Фото: Олег УМАРОВ

С презентацией собственной книги «Гонка разоружения» в Сочи приехал известный во всем мире военный эксперт Скотт Риттер. Прежде всего он знаменит анализом событий на Украине.

Скотт Риттер — бывший военный, который служил разведчиком в морской пехоте Соединенных Штатов. Он был участником боевых действий на Ближнем Востоке, а также работал инспектором ООН по вооружениям.

Помимо этого, экс-офицер армии США в конце 80-х годов контролировал процесс ликвидации ракет малой и средней дальности по договору РСДМ в Советском Союзе и сопровождал аналогичные группы проверяющих из СССР в Америке.

В самом начале беседе мистер Риттер отметил, что отношения между Россией и США никогда не находились на таком низком уровне. Одна из основных причин этому — невежество американцев. Многие из них практически ничего не знают о России, ее культуре, истории. Поэтому их охватила русофобия.

- Россияне — замечательные люди. Очень доброжелательные и сильные. Я, как американец, хотел бы, чтобы вы были моими друзьями, а не врагами. Я хочу привезти в США вакцину от русофобии. Я уяснил, что хотел бы видеть мир во всем мире. Для достижения этой цели нужно объединить усилия, - отметил аналитик.

ВАЖНЕЙШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ В ИСТОРИИ

По словам бывшего офицера, заключение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности — одно из важнейших достижений новейшей истории. Без него мир был бы уничтожен в огне ядерной войны. 1 июня подписанию документов исполняется 35 лет.

СССР и Америке удалось договориться и это стало огромной победой. Сейчас отношения между государствами оцениваются как очень плохие, однако во время Холодной войны они были гораздо хуже, заметил аналитик.

- Все ждали обмена ядерными ударами. Мой отец был профессиональным военным и нам часто приходилось отрабатывать действия при эвакуации и прятаться в бункере. Мы просыпались по утрам с ожиданием, что с неба на нас упадет ядерная бомба, - отметил мистер Риттер.

Поэтому процесс разоружения сейчас не менее важен, чем тогда. Это крайне сложный и долгий процесс. Он строится на доверии, но Россия больше не доверяет США, а США, в свою очередь, не уважает Россию. 35 лет назад был страх и уважение по отношению к СССР.

- Сейчас проводится специальная военная операция. Россия противостоит не только Украине, но США и НАТО. Запад действительно пытается разрушить Россию. Все началось с санкций. Но они не сработали. С экономикой все в порядке. России необходимо победить в этом конфликте. И не потому что я пророссийски настроен. Я хочу этого для своей страны. Если вы докажите, что можете противостоять вооружению, которое поставляется Украине, то получится выстроить отношения с Америкой. Она начнет снова уважать и бояться Россию, - отметил автор книги.

Скотт Риттер напомнил, что в июне 1982 года миллион американцев в Центральном парке Нью-Йорка вышли на демонстрацию с призывами к нормализации отношений с Советским Союзам.

Рональд Рейган, который называл СССР «империей зла» и шутил про ядерный удар по Советскому Союзу, изменил свою позицию и через пять лет подписал договор о разоружении, рассказал аналитик.

- Я собираюсь рассказывать американцам о важности нормализации отношений с Россией. В июне 2024 года я хочу видеть миллион человек, которые бы вышли на демонстрацию в Центральный парк Нью-Йорка и потребовали возобновления диалога с Россией. Жители России гораздо больше делают для этого. Многие называют меня наивным, но я далеко не такой. Я — морпех, я был на войне и видел худшее в людях, - сказал офицер.

РУССКАЯ ДУША

- Когда вы пришли к тому, что нужно написать эту книгу? - спросил мистера Риттера слушатель.

- Все, кто участвовал в том процессе, понимали, что происходит что-то великое и уникальное. Мы все старались поймать этот момент. Инспекторы вели документальные записи, регистрировали факты, отдавая себе отчет, что ничего не должно быть утеряно. Однако никто не имел права описывать события, сопряженные с заключением договора, пока он действует. В 2019 года экс-президент Дональд Трамп вышел из договора, а потом вышла и Россия и запрет действовать перестал. Тогда я собрал все документы и спустя три года закончил эту книгу, - рассказал экс-офицер.

В этой книге есть рецепт нормализации отношений между Россией, а ранее СССР, и США. За основу можно взять события, которые случились больше 35 лет назад. Книга дает надежду жить дальше, поделился мнением аналитик.

- Простите нас, простите американцев, простите Америку. Мы придем в чувство. Когда это случится — будьте рядом и мы вместе найдем путь к нормализации отношений. Я уверен, русская душа способна к прощению, - сказал Скотт Риттер.

УНИКАЛЬНОСТЬ КНИГИ

- Какой главы посыл вашей книги? - задали вопрос автору.

- В моей книге три истории. Первая история — моя личная. В ней я описал впечатления о Советском Союзе. Всю свою сознательную жизнь я изучал русский язык, культуру и историю СССР. Надеюсь, книга передает те ощущения и переживания, которые я испытал, когда впервые сошел с трапа самолета, - поделился бывший морпех.

Вторая часть посвящена именно аспекту реализации договора об уничтожении ракет средней и малой дальности. Третья часть касается времени, когда я работал в качестве инспектора. Перестройка в СССР тогда была в самом разгаре.

- Как факты, которые ранее не были известны общественности, приводятся в книге?

- В книге нет ничего секретного. Иначе я бы не смог ее опубликовать. Она не о секретах, а о моем опыте работы в разведке и в СССР. Мое руководство с самого начала обозначило, что шпионской деятельностью мне заниматься не придется. Нужно сосредоточиться на реализации договора. Приказ был прост: доверяй, но проверяй. Вся информация, представленная в книге, из ранее никогда не публиковавшихся ресурсов. Из ежедневных отчетов, меморандумов переговоров и так далее. Об этой истории рассказывается впервые. Я работал с уникальными архивами. Никто другой не смог бы написать эту книгу, - сказал мистер Риттер.

ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ В ЖИЗНИ

- Вы сказали, что отношение к русским изменилось после одной новогодней ночи. Что тогда произошло?

- Вместе с русскими коллегами нас отвезли на дачу к министру обороны страны и сказали работать. Это было не очень приятно. Мы не доверяли им. Но мы начали с ними общаться, потом шутить. В итоге, проект, над которым мы трудились, стал общим проектом. Однако все равно присутствовало отравляющее ощущение, что все это притворство. Однажды на Новый год меня пригласил инженер, который сначала учился, а потом разрабатывал ракеты, которые должны убивать граждан Америки. А я — морпех, который учился убивать русских. Но это приглашение стало очень интимным моментом. Он показал мне свою жизнь, познакомил с женой и детьми. В тот вечер что-то во мне изменилась. Эти люди перестали быть моими врагами. Они стали моими друзьями. С тех пор россияне — мои друзья.

Книгу «Гонка разоружения» можно купить в магазинах и на сайте издательства «Комсомольская правда».