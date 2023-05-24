Град величиной со сливу, гром и гроза. Краснодарский край оказался во власти сразу трех явлений природы

Градины поражают размерами и формой. Фото: Анна Медведева
Вести о выпавшем в центре Краснодара граде размером со сливу водительское сарафанное радио разнесло стремительно. Краснодарские автолюбители выбегали на улицу, чтобы прикрыть своих «ласточек» одеялами и пледами.
- Стекла бы сберечь, да и краску жалко. Знакомые звонили, у них на Ставропольской машину в решето побило, - сетовали автовладельцы спальных микрорайонов.
Градом повредило машины, крыши домов и растения. Фото: t.me/Innes_saa
Первыми неприятные явления погоды на себе ощутили жители Карасунского внутригородского округа. На микрорайоны Гидростроителей, Пашковский, Комсомольский, РМЗ и Дубинку обрушились сразу ливень и град. За световые и шумовые эффекты отвечали гроза и громовые раскаты.
- Градины были размером со сливу, а дождь лил стеной. Примерно, минут 10-15 вообще ничего не видно было, - рассказали жители.
Куски льда с трудом помещаются в ладонь. Фото: Анна Медведева.
В этой части города много частных домов с огородами. Владельцы небольших теплиц бегали с накидками, пытаясь спасти будущий урожай.
В соседней Адыгее дела обстояли не лучше. Синоптики заранее предупреждали жителей республиканского центра о надвигающиеся погодные катаклизмы. Но жители Майкопа все равно не ожидали увидеть настолько крупные градины. Некоторые куски льда превосходили размерами куриные яйца и с трудом помещались в ладони взрослого человека.
Такого жители Майкопа не припомнят. Фото: t.me/typical_01
- Самые крупные градины выпали в станице Кужорской. Людям побило все посадки, - делись люди пережитым.
Вечером включилась в работу республиканская противоградовая служба. Ее сотрудники расстреливали градовые облака над Кужорской в Майкопском районе.
В трех населенных пунктах Лабинского района Краснодарского края из-за подъема уровня трех рек оказались подтопленными 18 придомовых территорий, в два домовладения зашла вода.
- В ликвидации последствий непогоды задействованы более 20 спасателей и восемь единиц техники, - сообщили в пресс-службе «Кубань-Спас».
реки затопили несколько домовладений. Фото: пресс-службы министерства ГО и ЧС Краснодарского края.
На территории хуторов Садовый и Веселый, а также поселка Мостовской после грозового оказались повреждены кровли 35 частных домовладений. Погибших и пострадавших нет. С помощью монтажной пены спасатели временно заделали пробоины в шифере.
Пробитые крыши временно заделали пеной. Фото: пресс-службы министерства ГО и ЧС Краснодарского края.
Синоптики предупреждают - плохие погодные условия будут угрожать жителям Кубани и Адыгеи до конца 24 мая, а также в течении 25 мая.
- На реках Курганинского, Лабинского, Мостовского, Отрадненского и Усть-Лабинского районов ожидаются подъемы уровней воды местами с достижением опасных отметок. Возможны оползни или сели, - рассказали в Краснодарском центре гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Также возможен шквалистый ветер. Поэтому жителей региона попросили по возможности отказаться от дальних поездок.