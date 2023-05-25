Три девушки из Краснодарского края прошли в полуфинал международного конкурса «Мисс Офис»

Регион в полуфинале представят Софья Олимпиева, Юлия Новичкова и Екатерина Шеметова.

Три красавицы из Краснодарского края вышли в полуфинал международного конкурса «Мисс офис - 2023». По условиям состязания, бороться за победу могут девушки 20-35 лет, работающие в офисе. И наши конкурсантки как раз из тех, кто о деловом этикете знает все.

На кастинге собрались десятки красавиц из разных городов Кубани, чтобы продемонстрировать свои таланты.

Чтобы отобрать тех, кто получит путевку в полуфинал, в Краснодаре провели кастинг. На одной сцене собрались десятки красавиц из разных городов Кубани, чтобы презентовать себя и продемонстрировать свои таланты. Но лишь трое из них сумели очаровать членов жюри и пройти в следующий этап конкурса. Регион в полуфинале представят помощник генерального директора Софья Олимпиева, сервис-менеджер Юлия Новичкова, а также ведущий специалист управления закупок Екатерина Шеметова.

Еще одна участница кастинга - Марина Мартынова - отбор не прошла, но девушка стала победительницей фотоконкурса «Мисс Офис-2023» по версии читателей «Комсомольской правды» - Кубань». За нее проголосовали без малого 10 тысяч человек.

Марина Мартынова - победительница фотоконкурса «Мисс Офис-2023» по версии читателей «Комсомольской правды» - Кубань»

- Я работаю менеджером во ВНИИМК. Это ведущее научно-исследовательское учреждение России в области селекции и семеноводства масличных и эфиромасличных культур с более чем вековой историей, - рассказала победительница фотоконкурса. - Сегодня это стратегический центр отечественной селекции производства семян высших репродукций.

По словам Марины, этот конкурс стал для нее дебютным, но интерес возник сразу же, едва девушка увидела объявление. На кастинге Марина продемонстрировала свою творческую составляющую. С детства она занимается музыкой, окончила школу по классу фортепиано. Потому во время визитки девушка решила исполнить песню, текст которой вызывет эмоциональный отклик у членов жюри. Марина спела композицию «Зимний сон» Алсу. От исполнения все были в восторге. Довольна выступлением осталась и сама красавица.

- Честно признаюсь, я перед собой ставила несколько целей. Одна из них очень простая — было интересно посмотреть, как проходит такой широкомасштабный конкурс, - признается Марина Мартынова. - Вторая цель — это, разумеется, проявить себя, ведь любой конкурс — это своего рода приобретение нового опыта, новых знаний о себе. Участие в конкурсе предполагает выход из зоны комфорта, а это всегда точка роста.

Во время голосования на сайте KP.RU Марину поддержали тысячи людей. И каждому человеку она благодарна за голос.

Девушка с детства занимается музыкой.

- Меня очень сильно подбодривали родственники, друзья и коллеги. Когда чувствуешь такую поддержку со стороны, то это придает еще больше сил и уверенности в себе, - делится эмоциями с «Комсомольской правдой» - Кубань» Марина Мартынова. - Поэтому очень хочется сказать: «Огромное спасибо!» всем тем, кто голосовал за меня.

К слову, уже в следующем году девушка хочет вновь прийти на кастинг, и представить регион на «Мисс Офис-2024».

Уже в следующем году Марина вновь хочет поучаствовать в конкурсе.

Впереди всех полуфиналисток ждет интернет-голосование за выход в финал конкурса.

- Только тридцать из них пригласят в Москву на финальное шоу. Там компетентное жюри выберет одну победительницу, - рассказали организаторы конкурса. - Ей вручат титул «Мисс Офис – 2023» и главный приз – 3 000 000 рублей (налог оплачивает организатор - прим.ред).

- Кстати, помимо главного приза в финале конкурса разыгрываются путешествия, современные гаджеты, украшения с бриллиантами, обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические наборы, и множество других ценных подарков.

ВАЖНО!

Если вы только что узнали о конкурсе, то не беда. У вас еще есть шанс принять в нем участие. Заполни анкету на сайте.