Крупный пожар в Краснодаре ночью охватил 500 кв. м. складских помещений

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Краснодаре ночью вспыхнули складские помещения на улице Путевой. Площадь пожара за полчаса увеличилась больше, чем в два раза. Несмотря на сложную обстановку справиться с огнем пожарным удалось быстро.

- Сообщение о возгорании поступило 25 мая в 04:21. В 04:22 к месту вызова направлены подразделения МЧС России. В 04:31 по прибытию к месту первого подразделения установлено, что произошло возгорание в здании на площади 200 м. кв. В 04:57 создан штаб пожаротушения и два боевых участка на тушение и защиту. К 04:59 объявлена локализация пожара уже на площади 500 м. кв. В 05:07 ликвидировали открытое горение, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Причины возгорания в настоящее время выясняются.

- Загорелись складские помещение. Распространялся огонь на рядом стоящие сооружения. В настоящее время пожар потушен, - сообщил заместитель начальника Главного управления по Государственной противопожарной службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Андрей Потахов.

К тушению пожара привлекалось 81 человек, 26 единицы техники.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что накануне в Краснодаре произошел еще один мощный пожар в многоквартирной доме. Квартиры загорелись после хлопка бытового газа. Взрывной волной вынесло стену и повредило трамвай.