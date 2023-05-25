Посетим киносеанс и отправимся в горы. Как провести последние выходные в мае весело и увлекательно всей семьей

Проведите незабываемый день наедине с природой. Фото: sputnik8.com

Щелкунчик

В Музыкальном театре Краснодара покажут один из самых знаменитых балетов во всем мире. Его сюжет сочинил Эрнст Гофман, а Петр Чайковский поставил «Щелкунчика» уже на сцене.

- Академик Б. Асафьев писал, что «Щелкунчик» совершеннейшее художественное явление. «Это симфония о детстве. Нет, вернее о том, когда детство на переломе, когда уже волнуют надежды еще неведомой юности, а еще не ушли детские навыки, детские страхи. Когда куклы будто и живые, и игры в войну — это видение себя мужественным и храбрым», - рассказали постановщики театра.

Действие балета начинается в немецком доме в рождественскую ночь. Оно развивается как сказочное путешествие по елке к мерцающей в небе таинственной звезде. Это приключение во сне является целью героев балета, на пути которых встречается множество препятствий и трудностей.

«Щелкунчик» заново сочинен хореографом-постановщиком Юрием Григоровичем. Это не просто новая редакция классического балета. Весь спектакль, все композиции и танцы являются оригинальным творением постановщика.

Фильмы на экране, но не в кино

Посмотреть фильм в Краснодаре, помимо кинотеатров, можно во многих разных кафе и барах города. Местные заведения показывают новинки, классику, мультфильмы. Так, винный клуб Chateau Tamagne каждый понедельник и среду проходит киновечера. Фильмы крутят по адресу: улица Рашпилевская, 121. Например, 29 мая в 19:00 можно посмотреть «Криминальное чтиво». 31 мая в 19:00 покажут «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Вход на мероприятия начинается от 600 рублей. За эти деньги вы получите прекрасный фильм и бокал вина. Для компании из двух человек стоимость просмотра – 1400 рублей. В нее входит уже целая бутылка игристого.

В Box Park на улице Тургенева посмотреть фильм можно даже вместе со своими питомцами, потому что просмотры проходят под открытым небом. Кино здесь показывают каждый день. С понедельника по пятницу в 18:00 крутят мультики для детей, а с 20:00 показывают фильмы для взрослых. В выходные сеансы начинаются с 14:00. Последний фильм начинают показывать в 20:00.

В арт-коворкинге «Лес и поле» по улице Калинина, 289 каждый день проходят различные активности. Здесь даже создали рубрику, которая стала традиционной. 27 мая все желающие смогут посетить мероприятие «Кино на ковре», где покажут инди-драму «Сломленные». Для того, чтобы попасть на фильм нужно предварительно записаться. Стоимость участия 300 рублей.

На третьем этаже ресторана «Щавель» находится зал с большим проектором. Здесь каждый день бесплатно показывают кино. В четверг в 14:00 можно посмотреть «Крид 3», в 23:00 «Чудо-женщину: 1984». В пятницу с 14:00 до 23:30 можно попасть на фильмы: «Очень плохая училка», «Зачарованная 2», «Капитан Марвел», «Дом Гуччи», «Пила: игра на выживание». В субботу в это же время будут крутить кино «Мачо и ботан», «Крид 3», «Чудо-женщина: 1984», «Бесконечность», «Черный телефон». В воскресенье покажут «Дом Гуччи», «Капитан Марвел», «Зачарованная 2», «Очень плохая училка», «Пила: игра на выживание».

Экскурсия на хребет Уна-Коз по канатной дороге

Всем, кто любит смотреть на величественность природы и оставваться наедине с ней, предлагаем отправиться на экскурсию по хребту Уна-Коз. Забраться на него можно, воспользовавшись Савранской канатной дорогой. Она уникальна тем, что открыта в 2024 году и стала первой в Адыгее. Протяженность канатки 1 километр 250 метров. Сойдя с нее, сразу же попадаешь на обзорную площадку, с которой откроются красивейшие панорамы на Лаго-Накское нагорье: хребет «Азиш-Тау», гору Большой «Тхач», скалу «Чертов палец».

- Рядом есть пещера «Желаний». Она очень просторная. В ней одновременно, стоя во весь рост, может поместиться несколько человек. У выхода из пещеры оборудована удобная площадка с ограждением. Во время экскурсии мы посетим грот «Каменного человека». Его причудливая форма гор, источенная ветрами и дождями, привлекает к себе сотни туристов, - поделились экскурсоводы.

Во время экскурсии вы сможете увидеть еще множество природных достопримечательностей Адыгеи. Маршрут закончится у старого каменного моста в станице Даховской, который начали возводить в 1905 году и строили его несколько лет. Мост – невероятно величественный, он до сих пор служит визиткой станицы.