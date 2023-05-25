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Звезды25 мая 2023 8:25

Галицкий стал Голицыным. Ольга Бузова перепутала фамилию владельца парка «Краснодар»

Ольга Бузова перепутала фамилию владельца парка «Краснодар» Галицкого с Голицыным
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Бузова опозорилась на всю страну.

Бузова опозорилась на всю страну.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ольга Бузова приехала в Краснодар с концертом. Певица впервые выступила в кубанской столице с шоу “Вот она я”. Концерт прошел в ДК Железнодорожников без каких-либо проблем. Все как всегда - яркие костюмы, толпы фанатов и фонограмма.

Ольга Бузова была в Краснодаре ровно сутки, но успела опозориться на всю страну. В ночь на 25 мая певица записывала очередное видео в соцсетях. Не знаем, что сыграло роль - позднее время (на часах было около 01:30 часов), усталость после концерта, недосып или же незнание певицы очевидных фактов.

- Спать не вариант. Так бы хотелось остаться в Краснодаре еще хотя бы на денечек. Погулять, съездить в парк Голицына, просто выспаться, сходить на спа, - жалуется в соцсетях Олечка Бузова.

Надо было все-таки ложиться спать. Парк Голицына? На всякий случай мы проверили в интернете, есть ли такая достопримечательность в Краснодаре. Но даже гугл над нами посмеялся и выдал сразу - парк Галицкого.

Видимо, певица перепутала русского дипломата, который жил в 17 веке, с миллиардером, предпринимателем и владельцем ФК “Краснодар”.

Может быть и хорошо, что Бузова решила не ехать гулять в парк, а то ни один водитель бы не нашел парк Голицына.

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