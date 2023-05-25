Купил маме Audi. Мошенник продал чужой участок в Краснодаре за 18 млн рублей

Участок вернут настоящему собственнику Фото: Евгения ГУСЕВА

В Краснодаре задержали 34-летнего местного жителя, который продал чужой участок за 18 млн рублей. Мужчину подозревают в особо крупном мошенничестве и легализации денег.

- Мужчина был рабочим, он демонтировал старый дом на участке по улице Архитектора Ишунина в Краснодаре. Так как хозяева приезжали редко, ему пришла мысль незаконно продать землю, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мошенник через интернет заказал поддельный паспорт на имя собственника участка, но со своей фотографией. Таким же образом, сделал и другие необходимые для продажи земли документы.

- Выдав себя за владельца, мужчина продал 12 соток земли ничего не подозревающему жителю Краснодара за 18 млн рублей, - добавили в полиции.

Часть денег обманщик потратил на Audi, которую оформил на свою мать. В настоящее время автомобиль изъят.

- 34-ленего мужчину задержали оперуполномоченные совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России, - отметили в МВД.

Позже стало известно, что помимо этого мошенник оформил кредит в банке по поддельным документам. Возбуждены уголовные дела за мошенничество и отмывание денег.

Мужчина находится под стражей, решается вопрос о признании сделки купли-продажи недействительной.