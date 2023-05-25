Снесло крышу из-за денег. Сенсационное признание бывшей жены Матвея Сафонова, у которой вратарь отбирает дочь

Фото пресс-службы ФК Краснодар

Неожиданное продолжение получила семейная драма Матвея Сафонов. Впервые о разрыве с мужем Анастасия Казачек объявила полтора года назад – в октябре 2021-го. Она обвинила мужа в изменах и заявила об уходе.

Вратарь сборной России и футбольного клуба «Краснодар» разрыв никак не комментировал. Он публиковал фото с дочерью и не удалял снимки с бывшей женой. Она остаются на его странице и сейчас. А в профиле Анастасии даже стоит фамилия Матвея – Сафонова.

Серьезно обострились отношения экс-супругов буквально недавно. Когда Матвей обратился в суд. Об этом рассказал Анастасия. Она прикрепила документы с процесса. Там видно, что бывший вратарь требует от бывшей жены вернуть дочь и взыскать алименты.

- Матвей Сафонов инициировал судебные споры со мной о расторжении брака и разделе автомобиля, который он подарил мне на день рождения Майи. Хорошо, это его право, а быть достойным человеком закон не обязывает. Однако забирать у матери двухлетнюю дочь... Это уже переходит все границы. Я больше не могу позволить себе молчать, так как это касается уже не только меня, – написала девушка.

По словам Анастасии Казачек, Матвей требует вернуть дочь и платить ему алименты в размере прожиточного минимума – 13 тысяч рублей. Отмечается, что судебный процесс уже начался.

По словам бывшей супруги, игрок даже не встретил ее из роддома.

- Видимо нашему великому футболисту снесло крышу от денег и вседозволенности. Во время моей беременности и после родов, он позволял себе общаться с дамами с низкой социальной ответственностью и даже не приехал забрать дочь из роддома, так как проводил весело время с этими девушками, – заключила Анастасия.

Отметим, что месяц назад Матвей Сафонов впервые раскрыл свою новую девушку – Марину Кондратюк. Она известна как популярный краснодарский стенд-ап комик. Ранее девушка работала стюардессой. Она выполняла рейсы с ФК «Краснодар», но позже ушла из профессии. Это случилось задолго до романа с футболистом.