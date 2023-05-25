Бывшая супруга Матвея Сафонова раскрыла реальную зарплату футболиста

Фото из соцсетей экс-супругов

Матвей Сафонов – звезда сборной России. Впервые он заявил о себе в июне 2021-го. Тогда голкипер стал основным игроком сборной России на чемпионате Европы.

Тогда же у голкипера появилась дочка. Она родилась, когда игрок находился на базе в подмосковном Новогорске. Там команда Станислава Черчесова готовилась к играм групповой стадии. О появлении первенца игрок узнал по телефону – ему позвонила жена.

Еще спустя полгода пара впервые заговорила о разводе. Об этом объявила супруга футболиста, Анастасия Казачев. Она обвинила мужа в изменах.

Сейчас супруги делят имущество и ребенка. Игрок требует, чтобы Анастасия вернула ему дочь. А заодно платила алименты – 13 тысяч ежемесячно.

- Притом, что он зарабатывает более 150 миллионов в год, ему хватило наглости просить суд взыскать с меня алименты на содержание Майи в размере 13 386 рублей в месяц. Уверена, его дамы берут за час больше. Взыскивать алименты у матери своей дочери, которая находится в отпуске по уходу за ребенком и в полной мере не могла трудиться все это время, так как воспитывает дочь! Матвей, приезжай в Москву, я отсыплю тебе мелочи! – заявила бывшая супруга в соцсетях.

Она отметила, что уже долгое время живет в Москве. Там она хорошо зарабатывает. Поэтому ни она, ни дочка ни в чем не нуждаются.

Если верить профилю девушки, она – стилист. В своих соцсетях Анастасия разбирает наряды. Вероятно, с этим связана и работа Казачек.