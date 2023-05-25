Закрасили, чтобы отремонтировать здание. Мурал со Львом Яшиным исчез на доме в Краснодаре

В мэрии не знают появится ли новый мурал или нет.

Долгое время мурал Льва Яшина радовал жителей Краснодаре на улице Ставропольской. Футбольная форма СССР, скромная улыбка, светло-карие добрые глаза. Художники изобразили портрет знаменитого и выдающегося вратаря еще в 2018 году на доме №3.

Правда, Лев Яшин не был похож на Льва Яшина. После волны критики по поводу неудачной работы граффитистов краснодарские власти решили исправить ситуацию. Художником пришлось всю ночь перерисовать “лицо” вратаря.

Но местные жители заметили, что их любимого вратаря больше нет. Его замазали, а дом стал безликим и однотипным.

- Так обидно. Мурал со Львом Яшиным - единственное, что поднимало мне настроение по дороге на работу, - возмущаются краснодарцы в социальных сетях.

Некоторые пользователи Интернета заявили, что это сами жильцы дома №3 на улице Ставропольской приняли данное решение.

- Они захотели провести капремонт. А чтобы все было одного оттенка, надо было замазать портрет, - рассказал в соцсетях один из жителей Краснодара.

Действительно, капитальный ремонт дома собирались выполнить еще в 2022 году. Управляющая компания дома заранее сообщила в администрацию о планируемых работах. Капитальный ремонт был необходим, так как фасад не ремонтировали с момента постройки в 1963 году. Штукатурка по всей площади стен требовала замены.

— Капитальный ремонт фасада стартовал в этом году и на данный момент завершен на 40%, договор с подрядной организацией заключен до октября. Работы идут с опережением графика, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В мэрии не знают появится ли новый мурал или нет. Время покажет - будет видно уже после ремонта.