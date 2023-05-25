Она хочет пиара. Отец Сафонова неожиданно набросился на экс-супругу сына, которая обвинила Матвея в желании отобрать дочь и взыскать алименты

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Матвей Сафонов неожиданно стал героем недели в российском спорте. Бывшая супруга заявила, что вратарь сборной России и футбольного клуба «Краснодара» хочет забрать дочь и взыскать с Анастасии Казачек алименты – 13 тысяч рублей ежемесячно.

Также молодой человек хочет забрать машину. Немецкий внедорожник он подарил супруге на рождение дочери. А теперь требует вернуть половину подарка – около 2,6 млн рублей.

Отмечается, что судебные заседания начнутся в ближайшее время. Но отдавать ребенка женщина не хочет.

Напомним, что впервые о разводе пара заговорила еще осенью 2021-го. Тогда девушка обвинили супруга в изменах. А сейчас пара начала судебные тяжбы.

Однако родные игроки об этом не знают. Так отец вратаря сборной России, Евгений Сафонов, услышал о судах от журналистов.

- Не знаю, откуда это появляется. Может быть, человек [Анастасия Казачек] хочет пропиариться, – сказал мужчина газете «Спорт-Экспресс».