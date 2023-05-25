Обхватить ствол не смогут пять человек. Полувековой дуб-гигант из Краснодарского края участвует во всероссийском конкурсе

500-летнийц дуб растет в Туапсинском районе. Фото: rosdrevo.ru

Дуб-гигант из Краснодарского края может получить звание «Российского дерева 2023 года». Огромное растение, которому около 500 лет, живет в селе Агой Туапсинского района с незапамятных времен. Его высота поражает. Он вырос до 47 метров, а обхват ствола достигает почти 2 метров. Именно этот дуб выдвинули на номинацию «Российского дерева 2023 года».

- Состояние дерева визуально оценивается как хорошее. Местными жителями используется как объект экскурсий для туристов. Рядом находятся дома жилого сектора, - говорится в описании.

Дуб, как из сказки Пушкина, уже является памятником природы Краснодарского края. Об этом напоминает табличка, которая расположена рядом с деревом. Но чтобы внимания к старику было больше, нужна победа в конкурсе. Тогда сертифицированные специалисты будут дополнительно ухаживать за ним.

- Такие дубы очень значимы для нашей флоры, - говорит член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко. – Он показал хорошую генетику, выживаемость на местности, и его значение не только в том, что он дорос до 500 лет, но в том, что с него можно собирать семенной материал для дальнейшей культивации. Есть вероятность, что его потомство будет таким же крепким, как и он.

В Краснодарском крае существует целый ряд природных памятников. Например, знаменитые болотные кипарисы под Анапой и дубы в Городском саду Краснодара. Все растения подлежат охране и уходу. Вблизи них нельзя проводить строительные работы, прокладывать табели, а также рядом не должно быть опасных производств.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ДУБ-ВЕЛИКАН

Зайти на сайт rosdrevo.ru, найти № 35 и ввести адрес электронной почты. Туда придет код, который надо будет ввести на сайте. Теперь ваш голос засчитан. Голосование продлится до 1 августа. Победителя объявят 10 августа.