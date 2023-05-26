Начальника управления администрации Туапсинского района задержали за крупную взятку

Чиновник заключен под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Туапсе 36-летний начальник управления торговли и бытового обслуживания администрации Туапсинского района обвиняется в получении крупной взятки. Как сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю, чиновник вымогал 200 тысяч рублей у местного бизнесмена на содействие в организации прибыльного бизнеса.

- В начале мая 2023 года фигурант узнал, что местный предприниматель планирует разместить на центральном пляже Туапсе кафе. Злоумышленник решил получить от мужчины взятку за оказание ему содействия. Обвиняемый пообещал предпринимателю, что за 200 тысяч рублей будет способствовать в выдаче соответствующих разрешительных документов для ведения предпринимательской деятельности на пляже, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Также муниципальный служащий сообщил, что их сотрудничество будет носить долгосрочный характер. В случае выявления нарушений у предпринимателя, он не станет принимать мер к привлечению его к ответственности и будет оказывать покровительство.

- Бизнесмен согласился сотрудничать с коррумпированным управленцем, но перед тем как передать ему деньги, сообщил о вымогательствах полицейским. Передача денег состоялась 8 мая на подземной парковке. После этого чиновника задержали, - дополнили следователи.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. По ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного