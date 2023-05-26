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Происшествия26 мая 2023 4:01

Мэр показал разрушения в пятиэтажке и жилом доме после взрыва в центре Краснодара

Частично пострадали несколько зданий
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: emnaumov

Фото: emnaumov

Утром 26 мая в центре Краснодара был слышен взрыв. Мэр города попросил в соцсетях соблюдать спокойствие. Евгений Наумов находится на месте ЧП и осматривает строения. Глава опубликовал кадры разрушения в пятиэтажке.

- В пятиэтажке по Гаражной, 77/1 частично повыбивало окна. В рядом стоящем частном доме повреждена кровля, - написал Наумов в соцсетях.

Фото: emnaumov

Фото: emnaumov

В настоящее время проводятся работы экстренных служб, после этого приступят к восстановлению поврежденных зданий.

Повреждения офисного знания

Повреждения офисного знания

Ранее «Комсомолка» публиковала видео последствий взрыва в центре Краснодара. По словам очевидцев, также пострадало здание с телекоммуникационной вышкой одного из сотовых операторов на улице Морской. Официальных комментарий, что стало причиной взрыва, пока нет.

ЧППроисшествия: ЧП