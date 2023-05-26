Последствия взрыва в центре Краснодара 26 мая 2023: В домах повыбивало окна

После взрыва улицу перекрыли. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

В Краснодаре около 4.17 минут произошел взрыв на улице Морской. В рядом стоящей пятиэтаже по улице Гаражной, 77/1 выбило окна, в частном доме повреждена крыша.

- На место направлены экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет, горения нет, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

На место прибыл глава Краснодара Евгений Наумов.

- После работы экстренных служб приступим к восстановлению повреждённых зданий, - отметил он.