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Происшествия26 мая 2023 4:06

Последствия взрыва в центре Краснодара 26 мая 2023: В домах повыбивало окна

В Краснодаре 26 мая произошел взрыв на улице Морской
Оксана КАДОЧНИКОВА
После взрыва улицу перекрыли.

После взрыва улицу перекрыли.

Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

В Краснодаре около 4.17 минут произошел взрыв на улице Морской. В рядом стоящей пятиэтаже по улице Гаражной, 77/1 выбило окна, в частном доме повреждена крыша.

- На место направлены экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет, горения нет, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

На место прибыл глава Краснодара Евгений Наумов.

- После работы экстренных служб приступим к восстановлению повреждённых зданий, - отметил он.

ЧППроисшествия: ЧП