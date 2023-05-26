Место оцеплено, работает полиция. Что происходит на улице Морской в Краснодаре после взрыва

Место ЧП оцеплено.
Фото: Ангелина НАЗАРЧУК
В Краснодаре около 5 утра прозвучал взрыв. Он произошел на улице Морской. В результате ЧП повреждены окна в пятиэтажке, крыша частного дома и офисное здание. На место выехали экстренные службы и глава города Евгений Наумов.
После взрыва пострадала крыша офиса.
Фото: Ангелина НАЗАРЧУК
Пенсионерка Светлана Гладких живет рядом. Она проснулась от грохота ранним утром.
- Весь дом начал трястись, все попадало, - говорит она. – Полиция, спасатели – все моментально приехали.
Сейчас эпицентр взрыва оцеплен ленточкой. На офисном здании ведутся работы. В целом, ситуация спокойная, паники среди жителей соседних домов нет.
Так выглядит поврежденное офисное здание.
Фото: Ангелина НАЗАРЧУК
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал ситуацию. - В социальных сетях распространяется много разной информации и видео. Убедительная просьба ко всем жителям - сохраняйте спокойствие и доверяйте только проверенным источникам информации, - сообщил глава региона.