Место оцеплено, работает полиция. Что происходит на улице Морской в Краснодаре после взрыва

Место ЧП оцеплено. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

В Краснодаре около 5 утра прозвучал взрыв. Он произошел на улице Морской. В результате ЧП повреждены окна в пятиэтажке, крыша частного дома и офисное здание. На место выехали экстренные службы и глава города Евгений Наумов.

После взрыва пострадала крыша офиса. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Пенсионерка Светлана Гладких живет рядом. Она проснулась от грохота ранним утром.

- Весь дом начал трястись, все попадало, - говорит она. – Полиция, спасатели – все моментально приехали.

Сейчас эпицентр взрыва оцеплен ленточкой. На офисном здании ведутся работы. В целом, ситуация спокойная, паники среди жителей соседних домов нет.

Так выглядит поврежденное офисное здание. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал ситуацию. - В социальных сетях распространяется много разной информации и видео. Убедительная просьба ко всем жителям - сохраняйте спокойствие и доверяйте только проверенным источникам информации, - сообщил глава региона.