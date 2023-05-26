Мэр Краснодара: После работы экстренных служб приступим к восстановлению здания

В пятиэтажке частично выбило окна. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Утро 26 мая для жителей дома по улице Гаражной, 77/ 1 выдалось тревожным. После 4 часов раздался взрыв рядом с их квартирами. Волной выбило окна в квартирах и на балконах на 1 и 3 этажах. Это все повреждения, которые получила многоэтажка.

Сейчас на месте работают оперативные службы, здесь же находится глава Краснодара Евгений Наумов.

Территорию у дома приводят в порядок. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

- После работы экстренных служб приступим к восстановлению поврежденных зданий, - отметил он.

В результате взрывов поврежден не только дом на Гаражной, но и офисное здание. Оно тоже оцеплено.

Взрывная волна побила стекла. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Взрывная волна побила стекла. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Губернатор Краснодарского края прокомментировал ситуацию с просьбой сохранять спокойствие.

- В социальных сетях распространяется много разной информации и видео. Убедительная просьба ко всем жителям - сохраняйте спокойствие и доверяйте только проверенным источникам информации, - сообщил глава региона.