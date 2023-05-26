Скотт Риттер посетил новую аллею маршалов в Сочи

Это возможность выразить свое уважение к солдатам и офицерам, которые сражались с фашизмом Фото: Олег УМАРОВ

В рамках своего визита в Сочи у Вечного огня на Завокзальном мемориальном комплексе экс-офицер армии США, независимый военный эксперт Скотт Риттер возложил цветы.

По его словам, это возможность выразить свое уважение к солдатам и офицерам, которые сражались с фашизмом в годы Второй мировой войны.

Кстати, восемь лет назад, в мае 2015 года, цветы на Мемориале вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возлагал Джон Керри, который был тогда госсекретарем США.

Это возможность выразить свое уважение к солдатам и офицерам, которые сражались с фашизмом Фото: Олег УМАРОВ

- Восемь лет назад в Сочи произошло важное событие: Джон Керри, госсекретарь при президенте Бараке Обамы и Сергей Лавров вместе почтили память воинов, вспоминая о том, что во время Второй мировой войны наши народы сражались вместе. С тех пор сменилось несколько президентов, а здесь, на Мемориале, не изменилось ничего - люди продолжают нести цветы. Я не госсекретарь, не представитель власти, я американский гражданин и возлагаю цветы от лица американского народа. И это сигнал для правительств о том, что народы должны дружить. И мы понимаем важность таких мест, как этот Мемориальный комплекс, - сказал военный эксперт.

На мемориальном комплексе Скотт Риттер прошел по новой аллее Маршалов, где установлены бюсты великих полководцев Великой Отечественной войны. Ее открыли в этом году ко Дню Победы. Связь поколений, историческая память, особенно важны в наше время, подчеркнул Скотт Риттер.

Накануне в Сочи состоялась презентация его собственной книги «Гонка разоружения». Его взгляд как военного эксперта на ситуацию вокруг СВО, действий России в ответ на агрессию вызвали живой интерес аудитории и во многом позволили расставить точки над «и» в российско-американских отношениях.