«Колотил, как сумасшедший». Мощный град обрушился на Ейск

Град в Ейске 26 мая. Фото: скриншот видео

Черноморская депрессия, прочно засевшая над территорией Краснодарского края, не дает расслабиться жителям региона. Недавний град побил огороды в Апшеронском районе, а мощные потоки воды смыли временную переправу в Мостовском районе.

Теперь циклон сместился на Азовское побережье. В Ейске с утра 26 мая гремело. Грозовые тучи принесли град. Он был некрупным, но основательно накрыл дороги и тротуары.

- Колотил, как сумасшедший, - говорят очевидцы. - Вроде бы сильно ничего не задел. Только цветы и посадки побил.

Сильный ливень прошел в первой половине дня в Краснодаре.

Грозы, порывистый ветер и град останутся на Кубани до конца мая. До 28 мая в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. При этом температура не будет снижаться.

- Температура воздуха ночью 27 и 28 мая +11…+16 градусов, днем +22…+27 градусов, на Черноморском побережье ночью +13…+18 градусов, днем +22…+27 градусов, - рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии.

В выходные ожидаются сильные ливни и грозы.